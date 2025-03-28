https://ria.ru/20250328/tramp-2008024530.html
Трамп рассказал о переговорах с Карни
Трамп рассказал о переговорах с Карни - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп рассказал о переговорах с Карни
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:30:00+03:00
2025-03-28T18:30:00+03:00
2025-03-28T18:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также планируют встретиться сразу после предстоящих канадских выборов. "Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что в рамках будущей встречи планируется "поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут выгодны как Соединенным Штатам Америки, так и Канаде".
https://ria.ru/20241218/tramp-1989895565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, дональд трамп, марк карни
В мире, США, Канада, Дональд Трамп, Марк Карни
Трамп рассказал о переговорах с Карни
Трамп заявил, что в разговоре с Карни они пришли к согласию по многим вопросам