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Трамп рассказал о переговорах с Карни - РИА Новости, 28.03.2025
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18:30 28.03.2025 (обновлено: 18:31 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tramp-2008024530.html
Трамп рассказал о переговорах с Карни
Трамп рассказал о переговорах с Карни - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп рассказал о переговорах с Карни
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:30:00+03:00
2025-03-28T18:31:00+03:00
в мире
сша
канада
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также планируют встретиться сразу после предстоящих канадских выборов. "Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что в рамках будущей встречи планируется "поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут выгодны как Соединенным Штатам Америки, так и Канаде".
https://ria.ru/20241218/tramp-1989895565.html
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в мире, сша, канада, дональд трамп, марк карни
В мире, США, Канада, Дональд Трамп, Марк Карни
Трамп рассказал о переговорах с Карни

Трамп заявил, что в разговоре с Карни они пришли к согласию по многим вопросам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также планируют встретиться сразу после предстоящих канадских выборов.
«
"Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что в рамках будущей встречи планируется "поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут выгодны как Соединенным Штатам Америки, так и Канаде".
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В миреСШАКанадаДональд ТрампМарк Карни
 
 
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