https://ria.ru/20250328/tramp-2008024530.html

Трамп рассказал о переговорах с Карни

Трамп рассказал о переговорах с Карни - РИА Новости, 28.03.2025

Трамп рассказал о переговорах с Карни

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:30:00+03:00

2025-03-28T18:30:00+03:00

2025-03-28T18:31:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

марк карни

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Канады Марком Карни стороны пришли к согласию по многим вопросам, а также планируют встретиться сразу после предстоящих канадских выборов. "Мы пришли к согласию по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что в рамках будущей встречи планируется "поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут выгодны как Соединенным Штатам Америки, так и Канаде".

https://ria.ru/20241218/tramp-1989895565.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, канада, дональд трамп, марк карни