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СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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17:00 28.03.2025 (обновлено: 17:24 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tramp-2007989460.html
СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине
СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине - РИА Новости, 28.03.2025
СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине
Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины, пишет Times. РИА Новости, 28.03.2025
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в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины, пишет Times."Трамп, убежденный в слабости Украины, презирающий Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, вознамерился вернуть все эти деньги и не только", — говорится в материале.Обозреватель также назвал предложенную американцами сделку очередным унижением для Украины.Накануне Владимир Зеленский обвинил Штаты в изменении условий соглашения по украинским ископаемым.В четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине

Times: Трамп презирает Зеленского и убежден в слабости Украины

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины, пишет Times.
«
"Трамп, убежденный в слабости Украины, презирающий Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, вознамерился вернуть все эти деньги и не только", — говорится в материале.
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Обозреватель также назвал предложенную американцами сделку очередным унижением для Украины.
Накануне Владимир Зеленский обвинил Штаты в изменении условий соглашения по украинским ископаемым.
В четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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