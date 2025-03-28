https://ria.ru/20250328/tramp-2007989460.html

СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине

СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине - РИА Новости, 28.03.2025

СМИ рассказали о настоящем отношении Трампа к Зеленскому и Украине

Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины, пишет Times. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:00:00+03:00

2025-03-28T17:00:00+03:00

2025-03-28T17:24:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп презирает Владимира Зеленского и убежден в слабости Украины, пишет Times."Трамп, убежденный в слабости Украины, презирающий Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Байдена, вознамерился вернуть все эти деньги и не только", — говорится в материале.Обозреватель также назвал предложенную американцами сделку очередным унижением для Украины.Накануне Владимир Зеленский обвинил Штаты в изменении условий соглашения по украинским ископаемым.В четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)