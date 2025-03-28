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Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных ценностях США - РИА Новости, 28.03.2025
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03:49 28.03.2025 (обновлено: 06:23 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tramp-2007842616.html
Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных ценностях США
Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных ценностях США - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных ценностях США
Президент США Дональд Трамп заявил о попытках администрации бывшего американского лидера Джо Байдена очернить историю Штатов, потребовав отказаться от позиции,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:49:00+03:00
2025-03-28T06:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о попытках администрации бывшего американского лидера Джо Байдена очернить историю Штатов, потребовав отказаться от позиции, будто американские ценности изначально были вредными и угнетающими. Как говорится в указе Трампа, текст которого распространил Белый дом, в последнее десятилетие были попытки "переписать национальную историю, заменив объективные факты искаженным повествованием, основанным на идеологии, а не правде"."Губительную идеологию" продвигала предыдущая администрация, говорится в документе, в частности в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии от смотрителей якобы требовали доносить историю, основываясь на их расовой идентичности, "поскольку Америка якобы является расистской".Трамп потребовал перемен в работе Смитсоновского института, под эгидой которого в Вашингтоне работают исторические и другие музеи. "Смитсоновский институт попал под влияние этой раскольнической, расово-центричной идеологии. Этот сдвиг способствовал распространению мнений, в рамках которых американские и западные ценности изображены как изначально вредные и угнетающие", —говорится в указе. В документе приводятся примеры действий, вызывающих критику Трампа: планы по чествованию мужчин, одержавших победы в женском спорте, в одном из музеев, утверждение о том, что раса — это социальный конструкт, а не биологическая реальность, в другом. Указ касается и вашингтонского зоопарка.Документ запрещает выставки или программы, которые "обесценивают американские ценности, делят американцев по признакам расы".Трамп указал, что с 2020 года статуи и мемориалы были убраны или изменены, президент США потребовал вернуть существовавшие монументы, а нынешние оградить от "описаний, искажающих американское прошлое, в том числе колониальной эпохи". Из указа неясно, поручил ли Трамп восстановить памятники генералам-конфедератам, в частности, демонтированную в сентябре 2021 года статую Роберта Ли в столице штата Вирджиния. Статуя Ли в Ричмонде – один из самых значительных памятников конфедератам. Решение снести статую генерала было принято летом 2020 года после гибели от рук полицейского темнокожего Джорджа Флойда, но реализацию этого плана осложняли судебные тяжбы. Активные усилия по демонтажу памятников конфедератам начались после массового убийства в церкви Чарльстона в 2015 году. Памятники Ли были демонтированы в Новом Орлеане, Балтиморе, Далласе, Техасском университете, Вашингтонском кафедральном соборе.
https://ria.ru/20250328/tramp-2007838408.html
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в мире, сша, филадельфия, америка, дональд трамп, джо байден, джордж флойд
В мире, США, Филадельфия, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Джордж Флойд
Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных ценностях США

Трамп потребовал отказаться от позиции о вредных и угнетающих ценностях США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о попытках администрации бывшего американского лидера Джо Байдена очернить историю Штатов, потребовав отказаться от позиции, будто американские ценности изначально были вредными и угнетающими.
Как говорится в указе Трампа, текст которого распространил Белый дом, в последнее десятилетие были попытки "переписать национальную историю, заменив объективные факты искаженным повествованием, основанным на идеологии, а не правде".
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02:45
"Губительную идеологию" продвигала предыдущая администрация, говорится в документе, в частности в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии от смотрителей якобы требовали доносить историю, основываясь на их расовой идентичности, "поскольку Америка якобы является расистской".
Трамп потребовал перемен в работе Смитсоновского института, под эгидой которого в Вашингтоне работают исторические и другие музеи.
"Смитсоновский институт попал под влияние этой раскольнической, расово-центричной идеологии. Этот сдвиг способствовал распространению мнений, в рамках которых американские и западные ценности изображены как изначально вредные и угнетающие", —говорится в указе.
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В документе приводятся примеры действий, вызывающих критику Трампа: планы по чествованию мужчин, одержавших победы в женском спорте, в одном из музеев, утверждение о том, что раса — это социальный конструкт, а не биологическая реальность, в другом. Указ касается и вашингтонского зоопарка.
Документ запрещает выставки или программы, которые "обесценивают американские ценности, делят американцев по признакам расы".
Трамп указал, что с 2020 года статуи и мемориалы были убраны или изменены, президент США потребовал вернуть существовавшие монументы, а нынешние оградить от "описаний, искажающих американское прошлое, в том числе колониальной эпохи".
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Из указа неясно, поручил ли Трамп восстановить памятники генералам-конфедератам, в частности, демонтированную в сентябре 2021 года статую Роберта Ли в столице штата Вирджиния.
Статуя Ли в Ричмонде – один из самых значительных памятников конфедератам. Решение снести статую генерала было принято летом 2020 года после гибели от рук полицейского темнокожего Джорджа Флойда, но реализацию этого плана осложняли судебные тяжбы.
Активные усилия по демонтажу памятников конфедератам начались после массового убийства в церкви Чарльстона в 2015 году. Памятники Ли были демонтированы в Новом Орлеане, Балтиморе, Далласе, Техасском университете, Вашингтонском кафедральном соборе.
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