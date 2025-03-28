https://ria.ru/20250328/tramp-2007838408.html
Трамп поручил сделать Вашингтон красивым
Трамп поручил сделать Вашингтон красивым - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп поручил сделать Вашингтон красивым
Президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержании американской столицы в безопасности и ухоженном состоянии. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:45:00+03:00
2025-03-28T02:45:00+03:00
2025-03-28T02:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержании американской столицы в безопасности и ухоженном состоянии. "Американская столица должна быть местом, где каждый проживающий или турист будет чувствовать себя в безопасности в любое время. На шоссе, бульварах и в парках должно быть чисто, ухожено и приятно", - говорится в тексте указа, который опубликовал Белый дом. Отдельным пунктом в тексте указа выделена необходимость сделать Вашингтон "красивым", работа поручена нескольким ведомствам, которые должны реализовать программу по "украшению" города.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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Трамп поручил сделать Вашингтон красивым
Трамп подписал указ о сохранении Вашингтона в безопасности и ухоженном состоянии