В Курской области трактор наехал на взрывчатку
В Курской области тракторист получил ранения, наехав на взрывчатку
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramМужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы при наезде трактора на взрывное устройство в Льговском районе
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы при наезде трактора на взрывное устройство в Льговском районе
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КУРСК, 28 мар — РИА Новости. В Льговском районе Курской области тракторист наехал на взрывное устройство и получил ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня в Льговском районе трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Ранения получил 30-летний мужчина: с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставляют в Курскую областную больницу. Угрозы для жизни нет", — написал он.
По словам врио губернатора, механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. И хотя поле перед этим обследовали, там все равно могут оставаться мины и снаряды.
Хинштейн он обратился к жителям Курской области с просьбой не возвращаться в приграничные села, пока там не станет полностью безопасно. По его словам, сейчас саперы активно занимаются разминированием территории, а их группировку наращивают.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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