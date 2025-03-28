https://ria.ru/20250328/traktor-2007933174.html

В Курской области трактор наехал на взрывчатку

В Курской области трактор наехал на взрывчатку - РИА Новости, 28.03.2025

В Курской области трактор наехал на взрывчатку

В Льговском районе Курской области тракторист наехал на взрывное устройство и получил ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:07:00+03:00

2025-03-28T14:07:00+03:00

2025-03-28T14:24:00+03:00

происшествия

льговский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 28 мар — РИА Новости. В Льговском районе Курской области тракторист наехал на взрывное устройство и получил ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Сегодня в Льговском районе трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Ранения получил 30-летний мужчина: с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставляют в Курскую областную больницу. Угрозы для жизни нет", — написал он. По словам врио губернатора, механизатор Льговской опытно-селекционной станции проводил работы по боронованию почвы. И хотя поле перед этим обследовали, там все равно могут оставаться мины и снаряды.Хинштейн он обратился к жителям Курской области с просьбой не возвращаться в приграничные села, пока там не станет полностью безопасно. По его словам, сейчас саперы активно занимаются разминированием территории, а их группировку наращивают.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html

https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html

льговский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, льговский район, курская область, александр хинштейн