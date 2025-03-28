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Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка - РИА Новости, 28.03.2025
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18:34 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/testy-2008025053.html
Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка
Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка - РИА Новости, 28.03.2025
Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:34:00+03:00
2025-03-28T18:34:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы РФ, выяснило РИА Новости. С 1 апреля 2025 года прохождение тестирования является обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в российских общеобразовательных организациях. Диагностические материалы сформированы индивидуально для каждой ступени обучения, с 1 по 11 класс. В структуру работы включены задания, которые проверяют навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со 2 класса в диагностической работе также появляются задания на проверку навыков чтения и письма. "То есть компетенции, необходимые для того, чтобы успешно освоить программу отечественных школ наравне с ребятами из России", - пояснили РИА Новости в Рособрнадзоре. Для успешного прохождения тестирования ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно". "Тройка как минимальный балл, установленный приказом Рособрнадзора, соответствует сумме первичных баллов, которые экзаменуемый получает за выполнение каждого задания", - отметили в ведомстве. Диагностические материалы для проведения тестирования будут направлены в региональные органы управления образованием не позднее 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250324/migranty-2006849013.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия
Опубликованы варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка

ФИПИ опубликовал варианты тестов для детей мигрантов на знание русского языка

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демонстрационные варианты тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы РФ, выяснило РИА Новости.
С 1 апреля 2025 года прохождение тестирования является обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в российских общеобразовательных организациях.
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Диагностические материалы сформированы индивидуально для каждой ступени обучения, с 1 по 11 класс. В структуру работы включены задания, которые проверяют навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со 2 класса в диагностической работе также появляются задания на проверку навыков чтения и письма.
"То есть компетенции, необходимые для того, чтобы успешно освоить программу отечественных школ наравне с ребятами из России", - пояснили РИА Новости в Рособрнадзоре.
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Для успешного прохождения тестирования ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно".
"Тройка как минимальный балл, установленный приказом Рособрнадзора, соответствует сумме первичных баллов, которые экзаменуемый получает за выполнение каждого задания", - отметили в ведомстве.
Диагностические материалы для проведения тестирования будут направлены в региональные органы управления образованием не позднее 1 апреля 2025 года.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
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