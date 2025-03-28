https://ria.ru/20250328/terakt-2007873351.html

Появились подробности о киевском агенте, планировавшем теракт в Москве

Появились подробности о киевском агенте, планировавшем теракт в Москве - РИА Новости, 28.03.2025

Появились подробности о киевском агенте, планировавшем теракт в Москве

Пытавшийся устроить подрыв здания в Москве заявил на видео от ФСБ, что украинские спецслужбы обещали ему 10 тысяч долларов за этот теракт. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:29:00+03:00

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москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пытавшийся устроить подрыв здания в Москве заявил на видео от ФСБ, что украинские спецслужбы обещали ему 10 тысяч долларов за этот теракт. "В интернете списался с украинскими спецслужбами, они предложили денег заработать... десять тысяч долларов", - сказал мужчина. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина РФ, который планировал в интересах украинских спецслужб подорвать административное здание в Москве, у него нашли пятикилограммовую бомбу.

https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html

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Задержание россиянина, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал подорвать административное здание в Москве. 2025-03-28T10:29 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность