https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html
"Пистолет к голове". Telegraph отреагировала на новую сделку США и Украины
"Пистолет к голове". Telegraph отреагировала на новую сделку США и Украины - РИА Новости, 28.03.2025
"Пистолет к голове". Telegraph отреагировала на новую сделку США и Украины
Президент США Дональд Трамп сделкой по редким минералам приставил пистолет к голове Владимира Зеленского, пишет The Telegraph. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:07:00+03:00
2025-03-28T12:07:00+03:00
2025-03-28T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделкой по редким минералам приставил пистолет к голове Владимира Зеленского, пишет The Telegraph."Дональд Трамп приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат и выдвинув претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также почти все ее металлы и значительную часть инфраструктуры", — говорится в статье.Как отмечает обозреватель со ссылкой на имеющийся у издания текст соглашения, президент США сделал главной целью превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности.Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20250328/sammit-2007873891.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Пистолет к голове". Telegraph отреагировала на новую сделку США и Украины
Telegraph: Трамп сделкой по ресурсам приставил пистолет к голове Зеленского