https://ria.ru/20250328/tbilisi-2008040103.html

В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента

В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента - РИА Новости, 28.03.2025

В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента

Грузинские полицейские начали задерживать активистов у здания парламента в Тбилиси, где в пятницу проходит очередная акция протеста, кадры транслирует... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:09:00+03:00

2025-03-28T20:09:00+03:00

2025-03-28T20:10:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Грузинские полицейские начали задерживать активистов у здания парламента в Тбилиси, где в пятницу проходит очередная акция протеста, кадры транслирует телекомпания "Пирвели". Акция протеста началась в столице Грузии на фоне заседания следственной комиссии парламента, которая изучает преступления, совершенные в период правления режима экс-президента Михаила Саакашвили. Телекомпания сообщает, что, по данным МВД, в связи с административными нарушениями уже задержаны два человека. При этом телекомпания предполагает, что задержанных гораздо больше. Оппозиционер Ника Гварамия написал в соцсети, что в ходе митинга также задержана лидер партии "Ахали" Элене Хоштария. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.

https://ria.ru/20250324/gruziya-2006911588.html

https://ria.ru/20250213/gruziya-1999140949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, южная осетия, михаил саакашвили