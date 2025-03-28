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В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента - РИА Новости, 28.03.2025
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20:09 28.03.2025 (обновлено: 20:10 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tbilisi-2008040103.html
В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента
В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента - РИА Новости, 28.03.2025
В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента
Грузинские полицейские начали задерживать активистов у здания парламента в Тбилиси, где в пятницу проходит очередная акция протеста, кадры транслирует... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:09:00+03:00
2025-03-28T20:10:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Грузинские полицейские начали задерживать активистов у здания парламента в Тбилиси, где в пятницу проходит очередная акция протеста, кадры транслирует телекомпания "Пирвели". Акция протеста началась в столице Грузии на фоне заседания следственной комиссии парламента, которая изучает преступления, совершенные в период правления режима экс-президента Михаила Саакашвили. Телекомпания сообщает, что, по данным МВД, в связи с административными нарушениями уже задержаны два человека. При этом телекомпания предполагает, что задержанных гораздо больше. Оппозиционер Ника Гварамия написал в соцсети, что в ходе митинга также задержана лидер партии "Ахали" Элене Хоштария. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.
https://ria.ru/20250324/gruziya-2006911588.html
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в мире, тбилиси, грузия, южная осетия, михаил саакашвили
В мире, Тбилиси, Грузия, Южная Осетия, Михаил Саакашвили
В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента

Пирвели: в Тбилиси на акции протеста возле здания парламента начались задержания

© Sputnik Грузия/TelegramПротест у парламента Грузии в Тбилиси
Протест у парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Sputnik Грузия/Telegram
Протест у парламента Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Грузинские полицейские начали задерживать активистов у здания парламента в Тбилиси, где в пятницу проходит очередная акция протеста, кадры транслирует телекомпания "Пирвели".
Акция протеста началась в столице Грузии на фоне заседания следственной комиссии парламента, которая изучает преступления, совершенные в период правления режима экс-президента Михаила Саакашвили.
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Телекомпания сообщает, что, по данным МВД, в связи с административными нарушениями уже задержаны два человека. При этом телекомпания предполагает, что задержанных гораздо больше.
Оппозиционер Ника Гварамия написал в соцсети, что в ходе митинга также задержана лидер партии "Ахали" Элене Хоштария.
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.
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В миреТбилисиГрузияЮжная ОсетияМихаил Саакашвили
 
 
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