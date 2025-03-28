В Тбилиси начали задерживать протестующих у здания парламента
Пирвели: в Тбилиси на акции протеста возле здания парламента начались задержания
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Грузинские полицейские начали задерживать активистов у здания парламента в Тбилиси, где в пятницу проходит очередная акция протеста, кадры транслирует телекомпания "Пирвели".
Акция протеста началась в столице Грузии на фоне заседания следственной комиссии парламента, которая изучает преступления, совершенные в период правления режима экс-президента Михаила Саакашвили.
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Телекомпания сообщает, что, по данным МВД, в связи с административными нарушениями уже задержаны два человека. При этом телекомпания предполагает, что задержанных гораздо больше.
Оппозиционер Ника Гварамия написал в соцсети, что в ходе митинга также задержана лидер партии "Ахали" Элене Хоштария.
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее сообщал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.
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