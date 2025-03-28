https://ria.ru/20250328/tanki-2007854312.html

Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ

Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025

Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ

Танки будущего для повышения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:45:00+03:00

2025-03-28T07:45:00+03:00

2025-03-28T07:46:00+03:00

безопасность

технологии

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего для повышения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с борта беспилотниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию "Ростех"). "Важный критерий перспективных танков – повышение ситуационной осведомленности. В этом плане боевые машины будущего могут получить новые оптические системы, штатные РЛС, запускаемые из танка беспилотники", - говорится в сообщении. При этом поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта, которая самостоятельно будет определять цели на поле боя, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Кроме того, танки должны быть встроены в единую информационно-боевую систему. "Ещё одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать на защищённом дистанционном управлении или в полностью автоматическом режиме", – уточнили в компании.

https://ria.ru/20250328/tanki-2007842369.html

https://ria.ru/20250328/tanki-2007847601.html

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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех