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Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
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07:45 28.03.2025 (обновлено: 07:46 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tanki-2007854312.html
Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ
Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ
Танки будущего для повышения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T07:45:00+03:00
2025-03-28T07:46:00+03:00
безопасность
технологии
уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего для повышения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с борта беспилотниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию "Ростех"). "Важный критерий перспективных танков – повышение ситуационной осведомленности. В этом плане боевые машины будущего могут получить новые оптические системы, штатные РЛС, запускаемые из танка беспилотники", - говорится в сообщении. При этом поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта, которая самостоятельно будет определять цели на поле боя, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Кроме того, танки должны быть встроены в единую информационно-боевую систему. "Ещё одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать на защищённом дистанционном управлении или в полностью автоматическом режиме", – уточнили в компании.
https://ria.ru/20250328/tanki-2007842369.html
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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех
Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех
Танки будущего будут оснащаться РЛС и запускаемыми дронами, заявили в УВЗ

УВЗ: у танков будущего могут появиться штатные РЛС и запускаемые с борта дроны

© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"Танк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"
Танк Т-90М. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего для повышения осведомлённости экипажа о состоянии поля боя могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС, а также запускаемыми с борта беспилотниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию "Ростех").
"Важный критерий перспективных танков – повышение ситуационной осведомленности. В этом плане боевые машины будущего могут получить новые оптические системы, штатные РЛС, запускаемые из танка беспилотники", - говорится в сообщении.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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При этом поступающая в танк информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта, которая самостоятельно будет определять цели на поле боя, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Кроме того, танки должны быть встроены в единую информационно-боевую систему.
"Ещё одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать на защищённом дистанционном управлении или в полностью автоматическом режиме", – уточнили в компании.
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БезопасностьТехнологииУралвагонзаводРостех
 
 
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