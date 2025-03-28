https://ria.ru/20250328/tanki-2007847601.html

Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ

Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025

Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ

Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:26:00+03:00

2025-03-28T05:26:00+03:00

2025-03-28T05:26:00+03:00

безопасность

технологии

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в городских условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий", - отметили там. В концерне уточнили, что у них должны легко меняться боевые модули с различным вооружением и перекомпоновываться защита под конкретные угрозы. "В частности, танк со стандартной пушкой, при необходимости, может быть конвертирован в машину с усиленной защитой крыши корпуса и башни и укороченной пушкой для действий в городских условиях", - отметили в УВЗ.

https://ria.ru/20250328/tanki-2007842369.html

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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех