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Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
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05:26 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/tanki-2007847601.html
Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ
Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ
Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:26:00+03:00
2025-03-28T05:26:00+03:00
безопасность
технологии
уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в городских условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий", - отметили там. В концерне уточнили, что у них должны легко меняться боевые модули с различным вооружением и перекомпоновываться защита под конкретные угрозы. "В частности, танк со стандартной пушкой, при необходимости, может быть конвертирован в машину с усиленной защитой крыши корпуса и башни и укороченной пушкой для действий в городских условиях", - отметили в УВЗ.
https://ria.ru/20250328/tanki-2007842369.html
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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех
Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех
Модульные танки будущего можно будет быстро переделать, заявили в УВЗ

УВЗ: модульные танки будущего можно будет легко переделать

© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"Танк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"
Танк Т-90М. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными машинами, которые, в частности, можно будет быстро конвертировать в бронетехнику для спецзадач, например, для действий в городских условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Танки будущего должны быть построены по модульному принципу, что будет повышать их адаптивность к условиям конкретного театра боевых действий", - отметили там.
В концерне уточнили, что у них должны легко меняться боевые модули с различным вооружением и перекомпоновываться защита под конкретные угрозы.
"В частности, танк со стандартной пушкой, при необходимости, может быть конвертирован в машину с усиленной защитой крыши корпуса и башни и укороченной пушкой для действий в городских условиях", - отметили в УВЗ.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ
03:44
 
БезопасностьТехнологииУралвагонзаводРостех
 
 
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