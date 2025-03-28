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Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
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03:44 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/tanki-2007842369.html
Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ
Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ
Танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:44:00+03:00
2025-03-28T03:44:00+03:00
безопасность
технологии
уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь на разные цели, в том числе находясь в движении, при этом калибр их основных пушек и могущество боеприпасов возрастут, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Можно ожидать рост калибра танковых пушек и могущества танковых боеприпасов, придание новых качеств системам управления огнем", - отметили в концерне. Также в компании не исключили, что в будущем может претерпеть изменения внутренняя компоновка танка и его агрегатов. В УВЗ добавили, что роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. Потребность в такой боевой машине не исчезнет, поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники.
https://ria.ru/20250328/tanki-2007842160.html
https://ria.ru/20250219/uralvagonzavod-2000200642.html
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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех
Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех
Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ

УВЗ: танки в будущем получат пушки большего калибра и более мощные боеприпасы

© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"Танк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"
Танк Т-90М. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь на разные цели, в том числе находясь в движении, при этом калибр их основных пушек и могущество боеприпасов возрастут, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех").
"Можно ожидать рост калибра танковых пушек и могущества танковых боеприпасов, придание новых качеств системам управления огнем", - отметили в концерне.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ
03:41
Также в компании не исключили, что в будущем может претерпеть изменения внутренняя компоновка танка и его агрегатов.
В УВЗ добавили, что роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. Потребность в такой боевой машине не исчезнет, поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ
19 февраля, 06:11
 
БезопасностьТехнологииУралвагонзаводРостех
 
 
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