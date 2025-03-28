https://ria.ru/20250328/tanki-2007842369.html

Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ

Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025

Танки в будущем получат пушки большего калибра, заявили в УВЗ

Танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:44:00+03:00

2025-03-28T03:44:00+03:00

2025-03-28T03:44:00+03:00

безопасность

технологии

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки в будущем должны будут сохранить мощное пушечное вооружение в поворотной башне, позволяющее поражать любые объекты на поле боя и быстро переносить огонь на разные цели, в том числе находясь в движении, при этом калибр их основных пушек и могущество боеприпасов возрастут, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"). "Можно ожидать рост калибра танковых пушек и могущества танковых боеприпасов, придание новых качеств системам управления огнем", - отметили в концерне. Также в компании не исключили, что в будущем может претерпеть изменения внутренняя компоновка танка и его агрегатов. В УВЗ добавили, что роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. Потребность в такой боевой машине не исчезнет, поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники.

https://ria.ru/20250328/tanki-2007842160.html

https://ria.ru/20250219/uralvagonzavod-2000200642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех