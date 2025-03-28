Рейтинг@Mail.ru
Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 28.03.2025 (обновлено: 17:38 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tankery-2007989610.html
Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море
Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025
Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море
Водолазы продолжают мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", они находятся в прежнем состоянии, нарушений... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:00:00+03:00
2025-03-28T17:38:00+03:00
черное море
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565883_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdfc7e0ba2372422a049a0018d5de8d4.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", они находятся в прежнем состоянии, нарушений герметизации нет, сообщило правительство РФ.В Москве под председательством вице-премьера Виталия Савельева прошло очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года."После завершения утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" закончена уборка территории обвалования. Морспасслужба завершила сбор остатков нефтепродуктов со дна обвалования. Водолазы продолжают мониторинг и контроль состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Проведенные осмотры всех затонувших фрагментов показывают, что фрагменты находятся в прежнем состоянии. Нарушений герметизации не выявлено", - говорится в сообщении кабмина в пятницу.
https://ria.ru/20250307/tanker-2003547790.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565883_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48e76ac62b3c9cda88cdefa21b0a36cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море

Водолазы мониторят фрагменты танкеров в Черном море, разгерметизации нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", они находятся в прежнем состоянии, нарушений герметизации нет, сообщило правительство РФ.
В Москве под председательством вице-премьера Виталия Савельева прошло очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.
"После завершения утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" закончена уборка территории обвалования. Морспасслужба завершила сбор остатков нефтепродуктов со дна обвалования. Водолазы продолжают мониторинг и контроль состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Проведенные осмотры всех затонувших фрагментов показывают, что фрагменты находятся в прежнем состоянии. Нарушений герметизации не выявлено", - говорится в сообщении кабмина в пятницу.
Скриншот из видео завершения демонтажа кормовой части Волгонефти-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Краснодарском крае завершили демонтаж кормовой части "Волгонефти-239"
7 марта, 09:02
 
Черное мореПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала