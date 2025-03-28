Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море
Водолазы мониторят фрагменты танкеров в Черном море, разгерметизации нет
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", они находятся в прежнем состоянии, нарушений герметизации нет, сообщило правительство РФ.
В Москве под председательством вице-премьера Виталия Савельева прошло очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.
"После завершения утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" закончена уборка территории обвалования. Морспасслужба завершила сбор остатков нефтепродуктов со дна обвалования. Водолазы продолжают мониторинг и контроль состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Проведенные осмотры всех затонувших фрагментов показывают, что фрагменты находятся в прежнем состоянии. Нарушений герметизации не выявлено", - говорится в сообщении кабмина в пятницу.