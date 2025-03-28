https://ria.ru/20250328/tankery-2007989610.html

Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море

Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025

Водолазы мониторят фрагменты танкеров, затонувшие в Черном море

Водолазы продолжают мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", они находятся в прежнем состоянии, нарушений... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:00:00+03:00

2025-03-28T17:00:00+03:00

2025-03-28T17:38:00+03:00

черное море

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают мониторинг состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", они находятся в прежнем состоянии, нарушений герметизации нет, сообщило правительство РФ.В Москве под председательством вице-премьера Виталия Савельева прошло очередное заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года."После завершения утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" закончена уборка территории обвалования. Морспасслужба завершила сбор остатков нефтепродуктов со дна обвалования. Водолазы продолжают мониторинг и контроль состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Проведенные осмотры всех затонувших фрагментов показывают, что фрагменты находятся в прежнем состоянии. Нарушений герметизации не выявлено", - говорится в сообщении кабмина в пятницу.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003547790.html

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе