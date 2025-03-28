https://ria.ru/20250328/tank-2007892077.html

В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего

В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего - РИА Новости, 28.03.2025

В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего

Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:31:00+03:00

2025-03-28T11:31:00+03:00

2025-03-28T11:58:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). В УВЗ отметили, что перспективные танки получат эшелонированную защиту, будут оснащаться более мощными орудиями, получат штатные РЛС и БПЛА, будут конструироваться по модульному принципу и обладать опциональной экипажностью. "На сегодняшний день в "Ростехе" уже отработана существенная часть названных технологий, ведется проработка реализации этого научно-технического потенциала", - сказали в концерне. При этом в УВЗ отметили, что даже при наличии полностью безэкипажных танков их размеры вряд ли сильно сократятся с учётом необходимости нести вооружение средних и крупных калибров, обеспечивать высокую проходимость, обладать максимальной защитой. "Таким образом, даже в беспилотном варианте танк будущего будет размером ненамного меньше современных образцов", – добавили в компании.

https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html

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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех