https://ria.ru/20250328/tank-2007892077.html
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего - РИА Новости, 28.03.2025
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего
Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:31:00+03:00
2025-03-28T11:31:00+03:00
2025-03-28T11:58:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
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уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). В УВЗ отметили, что перспективные танки получат эшелонированную защиту, будут оснащаться более мощными орудиями, получат штатные РЛС и БПЛА, будут конструироваться по модульному принципу и обладать опциональной экипажностью. "На сегодняшний день в "Ростехе" уже отработана существенная часть названных технологий, ведется проработка реализации этого научно-технического потенциала", - сказали в концерне. При этом в УВЗ отметили, что даже при наличии полностью безэкипажных танков их размеры вряд ли сильно сократятся с учётом необходимости нести вооружение средних и крупных калибров, обеспечивать высокую проходимость, обладать максимальной защитой. "Таким образом, даже в беспилотном варианте танк будущего будет размером ненамного меньше современных образцов", – добавили в компании.
https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html
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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего
Уралвагонзавод: большая часть новых технологий для танков будущего уже готова
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
В УВЗ отметили, что перспективные танки получат эшелонированную защиту, будут оснащаться более мощными орудиями, получат штатные РЛС и БПЛА, будут конструироваться по модульному принципу и обладать опциональной экипажностью.
"На сегодняшний день в "Ростехе" уже отработана существенная часть названных технологий, ведется проработка реализации этого научно-технического потенциала", - сказали в концерне.
При этом в УВЗ отметили, что даже при наличии полностью безэкипажных танков их размеры вряд ли сильно сократятся с учётом необходимости нести вооружение средних и крупных калибров, обеспечивать высокую проходимость, обладать максимальной защитой.
"Таким образом, даже в беспилотном варианте танк будущего будет размером ненамного меньше современных образцов", – добавили в компании.