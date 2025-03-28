Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
11:31 28.03.2025 (обновлено: 11:58 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tank-2007892077.html
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего - РИА Новости, 28.03.2025
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего
Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:31:00+03:00
2025-03-28T11:58:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
уралвагонзавод
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007750201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06c7a72f547ee4986e454e6f4b415d46.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех"). В УВЗ отметили, что перспективные танки получат эшелонированную защиту, будут оснащаться более мощными орудиями, получат штатные РЛС и БПЛА, будут конструироваться по модульному принципу и обладать опциональной экипажностью. "На сегодняшний день в "Ростехе" уже отработана существенная часть названных технологий, ведется проработка реализации этого научно-технического потенциала", - сказали в концерне. При этом в УВЗ отметили, что даже при наличии полностью безэкипажных танков их размеры вряд ли сильно сократятся с учётом необходимости нести вооружение средних и крупных калибров, обеспечивать высокую проходимость, обладать максимальной защитой. "Таким образом, даже в беспилотном варианте танк будущего будет размером ненамного меньше современных образцов", – добавили в компании.
https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007750201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4fcbc50c1c1c795be9f5e9ee87a41ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего

Уралвагонзавод: большая часть новых технологий для танков будущего уже готова

© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"Танк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские разработчики создали существенную часть новых технологий, необходимых для танков будущего, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").
В УВЗ отметили, что перспективные танки получат эшелонированную защиту, будут оснащаться более мощными орудиями, получат штатные РЛС и БПЛА, будут конструироваться по модульному принципу и обладать опциональной экипажностью.
"На сегодняшний день в "Ростехе" уже отработана существенная часть названных технологий, ведется проработка реализации этого научно-технического потенциала", - сказали в концерне.
При этом в УВЗ отметили, что даже при наличии полностью безэкипажных танков их размеры вряд ли сильно сократятся с учётом необходимости нести вооружение средних и крупных калибров, обеспечивать высокую проходимость, обладать максимальной защитой.
"Таким образом, даже в беспилотном варианте танк будущего будет размером ненамного меньше современных образцов", – добавили в компании.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ
25 декабря 2024, 03:26
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииУралвагонзаводРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала