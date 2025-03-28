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Турист рассказал, что происходило со зданиями при землетрясении в Таиланде
Турист рассказал, что происходило со зданиями при землетрясении в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2025
Турист рассказал, что происходило со зданиями при землетрясении в Таиланде
Одноэтажные здания начали заметно раскачиваться во время землетрясения на севере Таиланда, рассказал РИА Новости российский турист, ставший очевидцем... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:14:00+03:00
2025-03-28T16:14:00+03:00
2025-03-28T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Одноэтажные здания начали заметно раскачиваться во время землетрясения на севере Таиланда, рассказал РИА Новости российский турист, ставший очевидцем происшествия. "Я на севере Таиланда, где тоже хорошо чувствовались толчки. Одноэтажные здания ходили ходуном. Когда дом начал шататься, сначала было непонятно, и мысль о землетрясении отгонялась. Но потом, когда трясти стало сильнее, стало ясно, что это оно. Соседи выбежали из своих жилищ, начали переговариваться о том, что случилось", - рассказал он. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
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землетрясение в мьянме и таиланде, таиланд, в мире, мьянма
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Таиланд, В мире, Мьянма
Турист рассказал, что происходило со зданиями при землетрясении в Таиланде
Одноэтажные здания ходили ходуном во время землетрясения в Таиланде
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Одноэтажные здания начали заметно раскачиваться во время землетрясения на севере Таиланда, рассказал РИА Новости российский турист, ставший очевидцем происшествия.
"Я на севере Таиланда, где тоже хорошо чувствовались толчки. Одноэтажные здания ходили ходуном. Когда дом начал шататься, сначала было непонятно, и мысль о землетрясении отгонялась. Но потом, когда трясти стало сильнее, стало ясно, что это оно. Соседи выбежали из своих жилищ, начали переговариваться о том, что случилось", - рассказал он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.