Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде приостановили движение поездов - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 28.03.2025 (обновлено: 14:48 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tailand-2007937785.html
В Таиланде приостановили движение поездов
В Таиланде приостановили движение поездов - РИА Новости, 28.03.2025
В Таиланде приостановили движение поездов
Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:30:00+03:00
2025-03-28T14:48:00+03:00
таиланд
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007923527_191:0:2777:1455_1920x0_80_0_0_e54dbec483206b01735d773207197a66.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны."Все железнодорожные перевозки (в Таиланде - ред.) временно приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения в Мьянме", - говорится в сообщении.Согласно изданию, в ведомстве пояснили, что операторам скоростного общественного транспорта Таиланда было поручено приостановить перевозки, эвакуировать пассажиров и обеспечить безопасность путём расчистки подверженных падению обломков зон.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007923527_309:0:2777:1851_1920x0_80_0_0_83850dfef0f2830f6b4c0eb1307d2ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Таиланд, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Таиланде приостановили движение поездов

Nation: во всем Таиланде после землетрясения приостановили движение поездов

© AP Photo / Wason WanichakornМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Место обрушения здания в Бангкоке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны.
«
"Все железнодорожные перевозки (в Таиланде - ред.) временно приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения в Мьянме", - говорится в сообщении.
Согласно изданию, в ведомстве пояснили, что операторам скоростного общественного транспорта Таиланда было поручено приостановить перевозки, эвакуировать пассажиров и обеспечить безопасность путём расчистки подверженных падению обломков зон.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Вчера, 11:00
 
ТаиландВ миреЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала