https://ria.ru/20250328/tailand-2007937785.html

В Таиланде приостановили движение поездов

В Таиланде приостановили движение поездов - РИА Новости, 28.03.2025

В Таиланде приостановили движение поездов

Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:30:00+03:00

2025-03-28T14:30:00+03:00

2025-03-28T14:48:00+03:00

таиланд

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны."Все железнодорожные перевозки (в Таиланде - ред.) временно приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения в Мьянме", - говорится в сообщении.Согласно изданию, в ведомстве пояснили, что операторам скоростного общественного транспорта Таиланда было поручено приостановить перевозки, эвакуировать пассажиров и обеспечить безопасность путём расчистки подверженных падению обломков зон.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html

таиланд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде