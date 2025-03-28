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В Таиланде приостановили движение поездов
В Таиланде приостановили движение поездов - РИА Новости, 28.03.2025
В Таиланде приостановили движение поездов
Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:30:00+03:00
2025-03-28T14:30:00+03:00
2025-03-28T14:48:00+03:00
таиланд
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землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Движение поездов во всём Таиланде приостановлено после землетрясения, сообщает газета Nation со ссылкой на департамент железнодорожного транспорта страны."Все железнодорожные перевозки (в Таиланде - ред.) временно приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения в Мьянме", - говорится в сообщении.Согласно изданию, в ведомстве пояснили, что операторам скоростного общественного транспорта Таиланда было поручено приостановить перевозки, эвакуировать пассажиров и обеспечить безопасность путём расчистки подверженных падению обломков зон.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Таиланд, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Таиланде приостановили движение поездов
Nation: во всем Таиланде после землетрясения приостановили движение поездов