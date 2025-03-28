https://ria.ru/20250328/tailand-2007913978.html

Крупнейшая больница Таиланда приостановила плановые операции

Крупнейшая больница Таиланда приостановила плановые операции - РИА Новости, 28.03.2025

Крупнейшая больница Таиланда приостановила плановые операции

Крупнейшая и старейшая больница Таиланда Сирирадж приостанавливает проведение плановых операций и оказание услуг в нерабочее время после землетрясения в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:51:00+03:00

2025-03-28T12:51:00+03:00

2025-03-28T12:51:00+03:00

в мире

таиланд

мьянма

бангкок

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Крупнейшая и старейшая больница Таиланда Сирирадж приостанавливает проведение плановых операций и оказание услуг в нерабочее время после землетрясения в соседней Мьянме, говорится в заявлении медицинского учреждения. "В целях безопасности пациентов, их родственников и персонала больница Сирирадж приостанавливает предоставление следующих услуг. Временно прекращается работа специализированных клиник в нерабочее время, а также отменяются все операции, не требующие экстренной помощи", - говорится в заявлении. Приостановка оказания медицинских услуг будет действовать с 16.00 (12.00 мск) пятницы до 12.00 (8.00 мск) воскресенья. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Местные СМИ сообщают о двух погибших в результате обрушения здания в Бангкоке.

https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html

таиланд

мьянма

бангкок

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в мире, таиланд, мьянма, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде