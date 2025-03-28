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Премьер Таиланда провела экстренное совещание в связи с землетрясением
Премьер Таиланда провела экстренное совещание в связи с землетрясением - РИА Новости, 28.03.2025
Премьер Таиланда провела экстренное совещание в связи с землетрясением
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провела экстренное совещание после мощного землетрясения в стране, говорится в сообщении на ее странице в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:42:00+03:00
2025-03-28T12:42:00+03:00
2025-03-28T12:42:00+03:00
в мире
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мьянма
пхукет (остров)
пхетхонгтхан чинават
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават провела экстренное совещание после мощного землетрясения в стране, говорится в сообщении на ее странице в социальной сети X."После встречи в провинции Пхукет премьер-министр созвала соответствующие ведомства на последующее заседание в Бангкоке", — говорится в публикации.В сообщении указали, что Чинават дала указания различным министерствам касательно чрезвычайной ситуации и призвала граждан страны обращать внимание только официальную информацию от правительства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Также в пятницу AFP со ссылкой на экстренные службы сообщило об обрушении небоскреба в Бангкоке из-за мощного землетрясения, под завалами оказались 43 рабочих.По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie--2007886778.html
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в мире, таиланд, мьянма, пхукет (остров), пхетхонгтхан чинават, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Таиланд, Мьянма, Пхукет (остров), Пхетхонгтхан Чинават, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Премьер Таиланда провела экстренное совещание в связи с землетрясением
Премьер-министр Таиланда провела экстренное совещание в связи с землетрясением