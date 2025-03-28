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В Таиланде школы закрыли из-за землетрясения

В Таиланде школы закрыли из-за землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

В Таиланде школы закрыли из-за землетрясения

Школы в Таиланде в пятницу были закрыты в целях безопасности из-за землетрясения, заявила премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават. РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T11:57:00+03:00

2025-03-28T11:58:00+03:00

в мире

таиланд

мьянма

бангкок

пхетхонгтхан чинават

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Школы в Таиланде в пятницу были закрыты в целях безопасности из-за землетрясения, заявила премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават. "Мы призываем общественность сохранять спокойствие, но бдительность. Школы были закрыты раньше времени в целях безопасности учащихся. Дальнейшие обновления будут предоставлены по мере развития ситуации", - приводит слова премьера местный телеканал Nation. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

таиланд

мьянма

бангкок

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Последствия землетрясения в Бангкоке Последствия землетрясения в Бангкоке 2025-03-28T11:57 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, мьянма, бангкок, пхетхонгтхан чинават, землетрясение в мьянме и таиланде