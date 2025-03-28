https://ria.ru/20250328/tailand-2007879396.html
Аэропорты в Таиланде приостановили работу
Аэропорты в Таиланде приостановили работу - РИА Новости, 28.03.2025
Аэропорты в Таиланде приостановили работу
Авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения, сообщает газета The Nation. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:56:00+03:00
2025-03-28T10:56:00+03:00
2025-03-28T11:18:00+03:00
таиланд
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения, сообщает газета The Nation."Авиарегулятор издал общенациональный указ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде
Таиланд, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Аэропорты в Таиланде приостановили работу
Аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения