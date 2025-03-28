https://ria.ru/20250328/tailand-2007879396.html

Аэропорты в Таиланде приостановили работу

Аэропорты в Таиланде приостановили работу - РИА Новости, 28.03.2025

Аэропорты в Таиланде приостановили работу

Авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения, сообщает газета The Nation. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:56:00+03:00

2025-03-28T10:56:00+03:00

2025-03-28T11:18:00+03:00

таиланд

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения, сообщает газета The Nation."Авиарегулятор издал общенациональный указ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html

таиланд

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде