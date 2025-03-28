https://ria.ru/20250328/svo-2007982079.html

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО - РИА Новости, 28.03.2025

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщила актриса Анна Чурина. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:31:00+03:00

2025-03-28T16:31:00+03:00

2025-03-28T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексей петрухин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007981189_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_c6e640f3bc496db70ff5cedf2a175769.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщила актриса Анна Чурина. Пресс-показ военно-приключенческого исторического фильма "Отряд Светлячков" и творческая встреча с создателями картины прошли в пятницу в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В числе заявленных участников пресс-конференции был и продюсер Алексей Петрухин. "Здесь было сказано много хороших слов в сторону Алексея Петрухина. Я думаю, что он все это услышит. Хотела сказать, почему его сегодня здесь нет - рано утром он уехал в зону специальной военной операции. Он подписал контракт и уехал в зону СВО", - сказала Чурина на пресс-конференции. По ее словам, Петрухин является человеком с сильным патриотическим чувством. "Он понял, что ему там надо быть. Так совпало, что именно сегодня", - добавила она. В сентябре 2024 года сообщалось, что суд в Москве заменил кинорежиссеру Алексею Петрухину домашний арест на запрет определенных действий. Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также был продюсером второй части фильма "Тайна печати драконов", за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом, рассказывал ранее Петрухин РИА Новости.

https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006361419.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей петрухин, общество