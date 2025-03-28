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Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/svo-2007982079.html
Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО
Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО - РИА Новости, 28.03.2025
Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО
Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщила актриса Анна Чурина. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:31:00+03:00
2025-03-28T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексей петрухин
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщила актриса Анна Чурина. Пресс-показ военно-приключенческого исторического фильма "Отряд Светлячков" и творческая встреча с создателями картины прошли в пятницу в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В числе заявленных участников пресс-конференции был и продюсер Алексей Петрухин. "Здесь было сказано много хороших слов в сторону Алексея Петрухина. Я думаю, что он все это услышит. Хотела сказать, почему его сегодня здесь нет - рано утром он уехал в зону специальной военной операции. Он подписал контракт и уехал в зону СВО", - сказала Чурина на пресс-конференции. По ее словам, Петрухин является человеком с сильным патриотическим чувством. "Он понял, что ему там надо быть. Так совпало, что именно сегодня", - добавила она. В сентябре 2024 года сообщалось, что суд в Москве заменил кинорежиссеру Алексею Петрухину домашний арест на запрет определенных действий. Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также был продюсером второй части фильма "Тайна печати драконов", за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом, рассказывал ранее Петрухин РИА Новости.
https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html
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алексей петрухин, общество
Специальная военная операция на Украине, Алексей Петрухин, Общество
Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился в зону СВО

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону СВО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродюсер Алексей Петрухин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Продюсер Алексей Петрухин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продюсер Алексей Петрухин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Продюсер и режиссер Алексей Петрухин подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), сообщила актриса Анна Чурина.
Пресс-показ военно-приключенческого исторического фильма "Отряд Светлячков" и творческая встреча с создателями картины прошли в пятницу в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В числе заявленных участников пресс-конференции был и продюсер Алексей Петрухин.
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"Здесь было сказано много хороших слов в сторону Алексея Петрухина. Я думаю, что он все это услышит. Хотела сказать, почему его сегодня здесь нет - рано утром он уехал в зону специальной военной операции. Он подписал контракт и уехал в зону СВО", - сказала Чурина на пресс-конференции.
По ее словам, Петрухин является человеком с сильным патриотическим чувством. "Он понял, что ему там надо быть. Так совпало, что именно сегодня", - добавила она.
В сентябре 2024 года сообщалось, что суд в Москве заменил кинорежиссеру Алексею Петрухину домашний арест на запрет определенных действий. Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также был продюсером второй части фильма "Тайна печати драконов", за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллионов рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом, рассказывал ранее Петрухин РИА Новости.
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