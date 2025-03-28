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ВСУ потеряли до 2190 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 28.03.2025
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13:49 28.03.2025 (обновлено: 14:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/svo-2007929271.html
ВСУ потеряли до 2190 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли до 2190 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ потеряли до 2190 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 2190 военных и шесть танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:49:00+03:00
2025-03-28T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2190 военных и шесть танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобожден населенный пункт Гоголевка. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, на харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 боевые бронированные машины и 103 автомобиля. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 2190 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 2190 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2190 военных и шесть танков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобожден населенный пункт Гоголевка. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, на харьковском и белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 боевые бронированные машины и 103 автомобиля. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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