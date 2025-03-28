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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 28.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за неделю

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и центра беспилотных систем, потери противника... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:48:00+03:00

2025-03-28T13:48:00+03:00

2025-03-28T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и центра беспилотных систем, потери противника составили более 3355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил специальных операций "Восток" ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, в том числе три западного производства.В течение недели подразделения группировки "Центр" освободили населённый пункт Срибное в ДНР, напомнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, россия, безопасность