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ВС России освободили Гоголевку в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
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12:37 28.03.2025 (обновлено: 15:09 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/svo-2007910448.html
ВС России освободили Гоголевку в Курской области
ВС России освободили Гоголевку в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России освободили Гоголевку в Курской области
Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:37:00+03:00
2025-03-28T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
сумская область
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделениями группировки войск &quot;Север&quot; в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка&quot;, — говорится в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курской области.Бойцы также поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни. Российские авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.За сутки потери ВСУ составили:В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.
https://ria.ru/20250328/shturmoviki-2007905965.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Сумская область
ВС России освободили Гоголевку в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Гоголевку в Курской области

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", — говорится в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курской области.

© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Бойцы также поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни. Российские авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.
За сутки потери ВСУ составили:
  • более 320 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • шесть автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • два квадроцикла;
  • станция радиоэлектронной разведки;
  • три пункта управления БПЛА.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСумская область
 
 
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