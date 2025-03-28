https://ria.ru/20250328/svo-2007910448.html

ВС России освободили Гоголевку в Курской области

ВС России освободили Гоголевку в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025

ВС России освободили Гоголевку в Курской области

Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:37:00+03:00

2025-03-28T12:37:00+03:00

2025-03-28T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", — говорится в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курской области.Бойцы также поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни. Российские авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.За сутки потери ВСУ составили:В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.

https://ria.ru/20250328/shturmoviki-2007905965.html

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