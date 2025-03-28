ВС России освободили Гоголевку в Курской области
Минобороны: ВС России освободили Гоголевку в Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", — говорится в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курской области.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Бойцы также поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни. Российские авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах 17 населенных пунктов Сумской области Украины.
За сутки потери ВСУ составили:
- более 320 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин;
- шесть автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- два квадроцикла;
- станция радиоэлектронной разведки;
- три пункта управления БПЛА.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 70 190 солдат и 402 танка.