Житель оккупированной Суджи умер в подвале, где прятался от ВСУ
Житель оккупированной Суджи в Курской области умер в подвале, прячась от ВСУ
Разрушенные строения в Судже. Архивное фото
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Житель курской Суджи лишился дома и умер в подвале, прячась от ВСУ, рассказал РИА Новости его знакомый, эвакуированный житель курской Суджи Артем Белобров.
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"Тоже разбило дом, переехал в подвал, жил там временно. Мы ему нашли буржуйку, уже приготовили все, термос нашли – кипяточек передавать. Потом в один "прекрасный" момент пропал, зашли в подвал, а он там лежит, как спал, "скрючившись", так и остался, уже закоченевший", - рассказал Белобров.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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