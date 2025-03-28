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Житель оккупированной Суджи умер в подвале, где прятался от ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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23:45 28.03.2025 (обновлено: 23:53 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sudzha-2008063312.html
Житель оккупированной Суджи умер в подвале, где прятался от ВСУ
Житель оккупированной Суджи умер в подвале, где прятался от ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
Житель оккупированной Суджи умер в подвале, где прятался от ВСУ
Житель курской Суджи лишился дома и умер в подвале, прячась от ВСУ, рассказал РИА Новости его знакомый, эвакуированный житель курской Суджи Артем Белобров. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:45:00+03:00
2025-03-28T23:53:00+03:00
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Житель курской Суджи лишился дома и умер в подвале, прячась от ВСУ, рассказал РИА Новости его знакомый, эвакуированный житель курской Суджи Артем Белобров. "Тоже разбило дом, переехал в подвал, жил там временно. Мы ему нашли буржуйку, уже приготовили все, термос нашли – кипяточек передавать. Потом в один "прекрасный" момент пропал, зашли в подвал, а он там лежит, как спал, "скрючившись", так и остался, уже закоченевший", - рассказал Белобров. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
россия
курская область
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Житель оккупированной Суджи умер в подвале, где прятался от ВСУ

Житель оккупированной Суджи в Курской области умер в подвале, прячась от ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Разрушенные строения в Судже. Архивное фото
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Житель курской Суджи лишился дома и умер в подвале, прячась от ВСУ, рассказал РИА Новости его знакомый, эвакуированный житель курской Суджи Артем Белобров.
«
"Тоже разбило дом, переехал в подвал, жил там временно. Мы ему нашли буржуйку, уже приготовили все, термос нашли – кипяточек передавать. Потом в один "прекрасный" момент пропал, зашли в подвал, а он там лежит, как спал, "скрючившись", так и остался, уже закоченевший", - рассказал Белобров.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Суджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
12 марта, 13:04
 
РоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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