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СК возбудил дело о теракте после уничтожения ГИС "Суджа" - РИА Новости, 28.03.2025
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17:34 28.03.2025 (обновлено: 17:41 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sudzha-2008011614.html
СК возбудил дело о теракте после уничтожения ГИС "Суджа"
СК возбудил дело о теракте после уничтожения ГИС "Суджа" - РИА Новости, 28.03.2025
СК возбудил дело о теракте после уничтожения ГИС "Суджа"
СК РФ возбудил дело о теракте после повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:34:00+03:00
2025-03-28T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил дело о теракте после повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА Новости в ведомстве.В Минобороны РФ сообщали, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен."По факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа" возбуждено уголовное дело. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели повторный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате объект полностью уничтожен."В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
СК возбудил дело о теракте после уничтожения ГИС "Суджа"

СК возбудил дело о теракте после уничтожения ГИС "Суджа" украинскими боевиками

© Минобороны РФГазоизмерительная станции "Суджа" после удара ВСУ
Газоизмерительная станции Суджа после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Минобороны РФ
Газоизмерительная станции "Суджа" после удара ВСУ
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил дело о теракте после повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа", сообщили РИА Новости в ведомстве.
В Минобороны РФ сообщали, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
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"По факту повторного подрыва украинскими военнослужащими газораспределительной станции "Суджа" возбуждено уголовное дело. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 28 марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели повторный подрыв газораспределительной станции "Суджа", в результате объект полностью уничтожен.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - добавило ведомство.
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