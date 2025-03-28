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Атаку ВСУ на ГИС "Суджа" координировали из Лондона, заявил МИД России - РИА Новости, 28.03.2025
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17:30 28.03.2025 (обновлено: 18:01 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sudzha-2008009854.html
Атаку ВСУ на ГИС "Суджа" координировали из Лондона, заявил МИД России
Атаку ВСУ на ГИС "Суджа" координировали из Лондона, заявил МИД России - РИА Новости, 28.03.2025
Атаку ВСУ на ГИС "Суджа" координировали из Лондона, заявил МИД России
Киев атаковал газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области по команде из Лондона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:30:00+03:00
2025-03-28T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев атаковал газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области по команде из Лондона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликовали на официальном сайте ведомства. "Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона", — говорится в комментарии.Она добавила, что станция уже подвергалась атаке Киева, а теперь, после ракетного удара, почти уничтожена. Кроме того, Захарова напомнила, что украинские БПЛА попытались атаковать и Саратовский нефтеперерабатывающий завод."Это далеко не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов. Удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края. Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности", — подчеркнула дипломат. Она отметила, что Зеленский ранее публично поддержал взаимные ограничения на удары по энергообъектам."Как известно, Владимир Зеленский публично поддержал предложенный президентами России и США мораторий на ненанесение ударов по энергообъектам России и Украины, но ничего не сделал для его соблюдения. Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса", — заключила Захарова.В Минобороны сообщили, что в пятницу около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняНа прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html
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в мире, лондон, россия, вооруженные силы украины, украина, мария захарова, дональд трамп, владимир зеленский, киев
В мире, Лондон, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Мария Захарова, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев
Атаку ВСУ на ГИС "Суджа" координировали из Лондона, заявил МИД России

МИД: Киев атаковал "Суджу" по команде из Лондона с помощью французских спутников

© Минобороны РФГазоизмерительная станция "Суджа" после удара ВСУ
Газоизмерительная станция Суджа после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Минобороны РФ
Газоизмерительная станция "Суджа" после удара ВСУ
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев атаковал газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области по команде из Лондона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликовали на официальном сайте ведомства.
"Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона", — говорится в комментарии.
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Она добавила, что станция уже подвергалась атаке Киева, а теперь, после ракетного удара, почти уничтожена. Кроме того, Захарова напомнила, что украинские БПЛА попытались атаковать и Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
"Это далеко не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов. Удары наносились по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края. Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности", — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что Зеленский ранее публично поддержал взаимные ограничения на удары по энергообъектам.
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"Как известно, Владимир Зеленский публично поддержал предложенный президентами России и США мораторий на ненанесение ударов по энергообъектам России и Украины, но ничего не сделал для его соблюдения. Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса", — заключила Захарова.
В Минобороны сообщили, что в пятницу около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа".
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня

На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
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Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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