ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
ВСУ сбросили с БПЛА взрывчатку на пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики в марте сбросили с БПЛА взрывчатку на пытающихся эвакуироваться жителей Суджи, три человека получили ранения, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В связи с нападением украинских боевиков на гражданских лиц в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По данным СК, в марте в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на группу мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Суджи, в результате чего были ранены три человека.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
ВС России освободили Гоголевку в Курской области
Вчера, 12:37