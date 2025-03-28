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ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи - РИА Новости, 28.03.2025
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12:44 28.03.2025 (обновлено: 12:48 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html
ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
Украинские силовики в марте сбросили с БПЛА взрывчатку на пытающихся эвакуироваться жителей Суджи, три человека получили ранения, возбуждено дело о теракте,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:44:00+03:00
2025-03-28T12:48:00+03:00
в мире
суджа
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики в марте сбросили с БПЛА взрывчатку на пытающихся эвакуироваться жителей Суджи, три человека получили ранения, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."В связи с нападением украинских боевиков на гражданских лиц в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным СК, в марте в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на группу мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Суджи, в результате чего были ранены три человека.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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в мире, суджа, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Суджа, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи

ВСУ сбросили с БПЛА взрывчатку на пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики в марте сбросили с БПЛА взрывчатку на пытающихся эвакуироваться жителей Суджи, три человека получили ранения, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В связи с нападением украинских боевиков на гражданских лиц в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По данным СК, в марте в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на группу мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Суджи, в результате чего были ранены три человека.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
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В миреСуджаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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