https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html

ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи

ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи

Украинские силовики в марте сбросили с БПЛА взрывчатку на пытающихся эвакуироваться жителей Суджи, три человека получили ранения, возбуждено дело о теракте,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:44:00+03:00

2025-03-28T12:44:00+03:00

2025-03-28T12:48:00+03:00

в мире

суджа

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вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские силовики в марте сбросили с БПЛА взрывчатку на пытающихся эвакуироваться жителей Суджи, три человека получили ранения, возбуждено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко."В связи с нападением украинских боевиков на гражданских лиц в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным СК, в марте в Суджанском районе Курской области украинские силовики с помощью БПЛА сбросили взрывоопасный предмет на группу мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Суджи, в результате чего были ранены три человека.Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250328/svo-2007910448.html

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, суджа, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)