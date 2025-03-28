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"Нет ресурсов". Суд на Украине вынес неожиданное решение - РИА Новости, 28.03.2025
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19:18 28.03.2025 (обновлено: 19:41 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sud-2008032560.html
"Нет ресурсов". Суд на Украине вынес неожиданное решение
"Нет ресурсов". Суд на Украине вынес неожиданное решение - РИА Новости, 28.03.2025
"Нет ресурсов". Суд на Украине вынес неожиданное решение
В Винницкой области суд оправдал военкома, обвиняемого в невыполнении плана по мобилизации, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на судебный реестр. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Винницкой области суд оправдал военкома, обвиняемого в невыполнении плана по мобилизации, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на судебный реестр."Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области оправдал начальника отделения рекрутинга и комплектования местного ТЦК, который не выполнил план мобилизации", — говорится в публикации.По данным издания, сотрудник военкомата мобилизовал только 10 мужчин из необходимых 40. При этом свою вину он не признал, заявив, что в районе больше "нет человеческих ресурсов".В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html
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в мире, украина, винницкая область
В мире, Украина, Винницкая область
"Нет ресурсов". Суд на Украине вынес неожиданное решение

Суд на Украине оправдал военкома, обвиняемого в невыполнении плана мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Винницкой области суд оправдал военкома, обвиняемого в невыполнении плана по мобилизации, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на судебный реестр.
"Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области оправдал начальника отделения рекрутинга и комплектования местного ТЦК, который не выполнил план мобилизации", — говорится в публикации.
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По данным издания, сотрудник военкомата мобилизовал только 10 мужчин из необходимых 40. При этом свою вину он не признал, заявив, что в районе больше "нет человеческих ресурсов".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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