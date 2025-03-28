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Спикер грузинского парламента рассказал о плане стран Балтии по России - РИА Новости, 28.03.2025
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11:13 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/strana-2007888248.html
Спикер грузинского парламента рассказал о плане стран Балтии по России
Спикер грузинского парламента рассказал о плане стран Балтии по России - РИА Новости, 28.03.2025
Спикер грузинского парламента рассказал о плане стран Балтии по России
Страны Прибалтики с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:13:00+03:00
2025-03-28T11:13:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Страны Прибалтики с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются повысить собственную безопасность, отвлекая внимание России на что-то другое", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети. По его словам, эти страны с февраля 2022 года "призывали Грузию к открытой конфронтации с Москвой". "Настаивая на том, чтобы Грузия, не являющаяся членом ЕС и НАТО, ввела двусторонние санкции против России, они надеялись на эскалацию грузинско-российских отношений и, по сути, пожертвовали Грузией ради собственных интересов. Их политика не имеет другого логического объяснения", - заявил Папуашвили. По его словам, если бы эти страны реально заботились об Украине, они могли бы отправить туда свои войска. "Если бы страны Балтии действительно заботились об Украине, они бы отправили свои войска на украинский фронт. Для этого им не нужно ничье разрешение", - подчеркнул Папуашвили. Он добавил, что несмотря на то, что эти три страны неоднократно выражают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, "для них эти термины не имеют серьезного значения в реальной жизни".
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в мире, грузия, россия, украина, евросоюз, нато
В мире, Грузия, Россия, Украина, Евросоюз, НАТО
Спикер грузинского парламента рассказал о плане стран Балтии по России

Папуашвили: Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с РФ

© РИА НовостиДом правительства Грузии
Дом правительства Грузии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
Дом правительства Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 мар - РИА Новости. Страны Прибалтики с февраля 2022 года призывали Грузию к открытой конфронтации с Россией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Эстония, Латвия и Литва отчаянно пытаются повысить собственную безопасность, отвлекая внимание России на что-то другое", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
По его словам, эти страны с февраля 2022 года "призывали Грузию к открытой конфронтации с Москвой". "Настаивая на том, чтобы Грузия, не являющаяся членом ЕС и НАТО, ввела двусторонние санкции против России, они надеялись на эскалацию грузинско-российских отношений и, по сути, пожертвовали Грузией ради собственных интересов. Их политика не имеет другого логического объяснения", - заявил Папуашвили.
По его словам, если бы эти страны реально заботились об Украине, они могли бы отправить туда свои войска. "Если бы страны Балтии действительно заботились об Украине, они бы отправили свои войска на украинский фронт. Для этого им не нужно ничье разрешение", - подчеркнул Папуашвили. Он добавил, что несмотря на то, что эти три страны неоднократно выражают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, "для них эти термины не имеют серьезного значения в реальной жизни".
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