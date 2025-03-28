https://ria.ru/20250328/stambul-2008060671.html

В Стамбуле задержали таксиста-рецидивиста за финансовые махинации

В Стамбуле задержали таксиста-рецидивиста за финансовые махинации - РИА Новости, 28.03.2025

В Стамбуле задержали таксиста-рецидивиста за финансовые махинации

Полиция задержала в Стамбуле таксиста, который снял с карты пассажирки из Китая в 7 раз больше необходимой суммы за поездку, всего у водителя на счету 26... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:20:00+03:00

2025-03-28T23:20:00+03:00

2025-03-28T23:22:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 мар – РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле таксиста, который снял с карты пассажирки из Китая в 7 раз больше необходимой суммы за поездку, всего у водителя на счету 26 преступлений, сообщило агентство DHA. По информации СМИ, инцидент произошел 14 марта, когда туристка из Китая села в такси в центральном районе Стамбула Бейоглу. Женщина собиралась доехать до отеля на площади Таксим в паре километров, но таксист предложил показать ей город, на что она ответила положительно. Таксист отвез туристку в несколько "развлекательных центров", и в конце поездки довез-таки до отеля. Китаянка расплатилась за поездку картой и поняла, что ее обманули, лишь после звонка из банка - там заподозрили мошенничество. "Водитель взял карту у туристки и приложил ее к терминалу сразу 7 раз, сняв суммарно 58 тысяч 275 лир (1533 доллара - ред.). Туристка обратилась с жалобой в полицию, стражи порядка по записям с камер видеонаблюдения определили номер автомобиля и водителя", - сообщило агентство. Водителя Салиха Э. задержали, на допросе он объяснил свои действия тем, что решил компенсировать затраты на поездку и на все кафе и клубы, в которые они заходили с туристкой. На видеозаписи с камеры видеонаблюдения в такси следует, что водитель как минимум полторы минуты держал карту туристки, время от времени отдавая ей терминал, по всей видимости, для ввода пароля. "Салих Э., у которого на счету 26 преступлений, арестован по обвинению в грабеже", - сообщило агентство.

https://ria.ru/20250319/tatarstan-2005987095.html

https://ria.ru/20250311/peterburg-2004355835.html

https://ria.ru/20250114/stambul-1993607287.html

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стамбул, китай, в мире, турция