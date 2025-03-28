https://ria.ru/20250328/ssj-2008017905.html
Ошибка бортпроводника не повлияла на последствия катастрофы SSJ в 2019 году
Ошибка бортпроводника не повлияла на последствия катастрофы SSJ в 2019 году - РИА Новости, 28.03.2025
Ошибка бортпроводника не повлияла на последствия катастрофы SSJ в 2019 году
Ошибочные действия бортпроводника самолета SSJ в мае 2019 года по открытию задней двери не привела к росту величин поражающих факторов пожара и не повлияла на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:56:00+03:00
2025-03-28T17:56:00+03:00
2025-03-28T17:56:00+03:00
россия
межгосударственный авиационный комитет
шереметьево (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ошибочные действия бортпроводника самолета SSJ в мае 2019 года по открытию задней двери не привела к росту величин поражающих факторов пожара и не повлияла на тяжесть последствий, сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). МАК в пятницу опубликовал окончательный отчет по катастрофе самолета SSJ в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево". "Моделирование развития пожара, проведенное ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, показало, что ошибочные действия бортпроводника по открытию задней левой двери в фактически сложившихся условиях не привели к росту значений (величин) поражающих факторов пожара и не повлияли на тяжесть последствий авиационного происшествия", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20250328/ssj-2008000223.html
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россия, межгосударственный авиационный комитет, шереметьево (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Межгосударственный авиационный комитет, Шереметьево (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Ошибка бортпроводника не повлияла на последствия катастрофы SSJ в 2019 году
Ошибка бортпроводника по открытию двери не повлияла на тяжесть катастрофы SSJ