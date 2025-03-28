https://ria.ru/20250328/ssj-2008000223.html

МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево

МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025

МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево

Причиной катастрофы самолета SSJ в мае 2019 года стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке судна, говорится в отчете МАК по... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:16:00+03:00

2025-03-28T17:16:00+03:00

2025-03-28T19:35:00+03:00

межгосударственный авиационный комитет

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

происшествия

москва

мурманск

аэрофлот

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Причиной катастрофы самолета SSJ в мае 2019 года стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке судна, говорится в отчете МАК по расследованию этого дела."Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении"), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях", — говорится в тексте.Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При касании земли подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

https://ria.ru/20250328/mak-2007993305.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

межгосударственный авиационный комитет, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, происшествия, москва, мурманск, аэрофлот