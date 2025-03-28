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МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025
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17:16 28.03.2025 (обновлено: 19:35 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ssj-2008000223.html
МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево
МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево - РИА Новости, 28.03.2025
МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево
Причиной катастрофы самолета SSJ в мае 2019 года стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке судна, говорится в отчете МАК по... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:16:00+03:00
2025-03-28T19:35:00+03:00
межгосударственный авиационный комитет
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
происшествия
москва
мурманск
аэрофлот
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Причиной катастрофы самолета SSJ в мае 2019 года стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке судна, говорится в отчете МАК по расследованию этого дела.&quot;Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП (&quot;козлении&quot;), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях&quot;, — говорится в тексте.Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При касании земли подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
https://ria.ru/20250328/mak-2007993305.html
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межгосударственный авиационный комитет, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, происшествия, москва, мурманск, аэрофлот
Межгосударственный авиационный комитет, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Происшествия, Москва, Мурманск, Аэрофлот
МАК назвал причину катастрофы SSJ в 2019 году в Шереметьево

МАК: причиной катастрофы SSJ в мае 2019 года стали действия капитана при посадке

© АГН "Москва"Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© АГН "Москва"
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Причиной катастрофы самолета SSJ в мае 2019 года стали некоординированные управляющие действия капитана при посадке судна, говорится в отчете МАК по расследованию этого дела.
«

"Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП ("козлении"), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях", — говорится в тексте.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При касании земли подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево
Вчера, 17:09
 
Межгосударственный авиационный комитетШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)РоссияПроисшествияМоскваМурманскАэрофлот
 
 
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