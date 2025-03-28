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Зеленский рассказал о переговорах по энергетическому перемирию

Зеленский рассказал о переговорах по энергетическому перемирию - РИА Новости, 28.03.2025

Зеленский рассказал о переговорах по энергетическому перемирию

Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами относительно готовности проводить мониторинг "энергетического... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:43:00+03:00

2025-03-28T23:43:00+03:00

2025-03-28T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами относительно готовности проводить мониторинг "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом, заявил во время брифинга в пятницу Владимир Зеленский. "Нам стало известно, что США проведут консультации как с Турцией, так и с Саудовской Аравией относительно их готовности проводить мониторинг. Я пока не знаю результатов этих разговоров. Пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона. Он отметил, что американская сторона передала Украине информацию по энергетическим объектам, по которым удары должны быть прекращены с момента публикации документа после второй встречи в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008060860.html

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