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США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе
США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе - РИА Новости, 28.03.2025
США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе
Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:23:00+03:00
2025-03-28T23:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в Гренландии."Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть прекращение огня по коммерческим судам в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", — отметил он. По словам вице-президента, как только черноморская инициатива будет достигнута, США перейдут к работе над следующим этапом прекращения огня. Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россельхозбанк, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе
Вице-президент США Вэнс: соглашение по черноморской инициативе почти готово