https://ria.ru/20250328/ssha-2008061145.html

США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе

США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе - РИА Новости, 28.03.2025

США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе

Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:23:00+03:00

2025-03-28T23:23:00+03:00

2025-03-28T23:40:00+03:00

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дональд трамп

владимир зеленский

россельхозбанк

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной базы в Гренландии."Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть прекращение огня по коммерческим судам в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", — отметил он. По словам вице-президента, как только черноморская инициатива будет достигнута, США перейдут к работе над следующим этапом прекращения огня. Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2007849576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)