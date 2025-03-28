https://ria.ru/20250328/ssha-2008032383.html

США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"

США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы" - РИА Новости, 28.03.2025

США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"

США ввели санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением "Хезболлах", а также установили награду на сумму до 10 миллионов долларов РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:17:00+03:00

2025-03-28T19:17:00+03:00

2025-03-28T19:17:00+03:00

сша

ливан

хезболла

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США ввели санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением "Хезболлах", а также установили награду на сумму до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов движения, следует из заявления американского министерства финансов. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список пять лиц и три связанные с ними компании, которые вовлечены сеть по уклонению от санкций, которая базируется в Ливане и поддерживает финансовую команду "Хезболлах", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Минфин США также сообщил, что госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов "Хезболлах".

https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html

сша

ливан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, ливан, хезболла, министерство финансов сша