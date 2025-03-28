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США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы" - РИА Новости, 28.03.2025
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19:17 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ssha-2008032383.html
США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"
США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы" - РИА Новости, 28.03.2025
США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"
США ввели санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением "Хезболлах", а также установили награду на сумму до 10 миллионов долларов РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:17:00+03:00
2025-03-28T19:17:00+03:00
сша
ливан
хезболла
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США ввели санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением "Хезболлах", а также установили награду на сумму до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов движения, следует из заявления американского министерства финансов. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список пять лиц и три связанные с ними компании, которые вовлечены сеть по уклонению от санкций, которая базируется в Ливане и поддерживает финансовую команду "Хезболлах", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Минфин США также сообщил, что госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов "Хезболлах".
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сша, ливан, хезболла, министерство финансов сша
США, Ливан, Хезболла, Министерство финансов США
США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"

США предложили $10 млн за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США ввели санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением "Хезболлах", а также установили награду на сумму до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов движения, следует из заявления американского министерства финансов.
«
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список пять лиц и три связанные с ними компании, которые вовлечены сеть по уклонению от санкций, которая базируется в Ливане и поддерживает финансовую команду "Хезболлах", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Минфин США также сообщил, что госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов "Хезболлах".
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Вчера, 16:43
 
СШАЛиванХезболлаМинистерство финансов США
 
 
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