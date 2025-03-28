США объявили награду за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"
США предложили $10 млн за информацию для нарушения финансирования "Хезболлы"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США ввели санкции против пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением "Хезболлах", а также установили награду на сумму до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов движения, следует из заявления американского министерства финансов.
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"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список пять лиц и три связанные с ними компании, которые вовлечены сеть по уклонению от санкций, которая базируется в Ливане и поддерживает финансовую команду "Хезболлах", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Минфин США также сообщил, что госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к нарушению финансовых механизмов "Хезболлах".