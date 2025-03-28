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США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.03.2025
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15:29 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ssha-2007958985.html
США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg
США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.03.2025
США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg
США во многом зависят от импорта полезных ископаемых, им стоит перестать угрожать Канаде и Гренландии и сосредоточиться на инвестировании в добычу ресурсов,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:29:00+03:00
2025-03-28T15:29:00+03:00
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канада
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дональд трамп
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США во многом зависят от импорта полезных ископаемых, им стоит перестать угрожать Канаде и Гренландии и сосредоточиться на инвестировании в добычу ресурсов, передает агентство Блумберг. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предусматривающий увеличение объема добычи полезных ископаемых в Штатах для снижения зависимости страны от их импорта. Согласно указу, США будут наращивать объемы добычи таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калий, золото и другие. "США по-прежнему на 100% зависят от импорта 15 важнейших полезных ископаемых и более чем на 50% от поставок 29 других... Канада и даже Гренландия обладают более доступным запасом (полезных ископаемых - ред.) и, до угроз... США, казались в полной мере готовыми к сотрудничеству... Запугивание союзников также отвлекает внимание и (забирает - ред.) энергию, которые можно было бы направить на более полезные шаги, которые могли бы предпринять США", - говорится в сообщении агентства. Как утверждает Блумберг, текущие запасы полезных ископаемых Штатов "слишком малы" для удовлетворения оборонных потребностей страны и не смогут восполнить нехватку импортных ресурсов в случае прекращения их поставок. Согласно агентству, США должны увеличить финансирование добычи полезных ископаемых и увеличить запасы на случай "затяжного конфликта". Блумберг также предлагает Штатам сосредоточиться на развитии технологий и сотрудничестве с дружественными странами для обеспечения себя нужными ресурсами. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.
https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html
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сша, канада, гренландия, дональд трамп, в мире
США, Канада, Гренландия, Дональд Трамп, В мире
США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg

Bloomberg: США зависят от импорта ресурсов, им не стоит угрожать союзникам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США во многом зависят от импорта полезных ископаемых, им стоит перестать угрожать Канаде и Гренландии и сосредоточиться на инвестировании в добычу ресурсов, передает агентство Блумберг.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предусматривающий увеличение объема добычи полезных ископаемых в Штатах для снижения зависимости страны от их импорта. Согласно указу, США будут наращивать объемы добычи таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калий, золото и другие.
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"США по-прежнему на 100% зависят от импорта 15 важнейших полезных ископаемых и более чем на 50% от поставок 29 других... Канада и даже Гренландия обладают более доступным запасом (полезных ископаемых - ред.) и, до угроз... США, казались в полной мере готовыми к сотрудничеству... Запугивание союзников также отвлекает внимание и (забирает - ред.) энергию, которые можно было бы направить на более полезные шаги, которые могли бы предпринять США", - говорится в сообщении агентства.
Как утверждает Блумберг, текущие запасы полезных ископаемых Штатов "слишком малы" для удовлетворения оборонных потребностей страны и не смогут восполнить нехватку импортных ресурсов в случае прекращения их поставок.
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Согласно агентству, США должны увеличить финансирование добычи полезных ископаемых и увеличить запасы на случай "затяжного конфликта". Блумберг также предлагает Штатам сосредоточиться на развитии технологий и сотрудничестве с дружественными странами для обеспечения себя нужными ресурсами.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.
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