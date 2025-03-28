https://ria.ru/20250328/ssha-2007958985.html

США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg

США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.03.2025

США зависят от импорта ресурсов, пишет Bloomberg

США во многом зависят от импорта полезных ископаемых, им стоит перестать угрожать Канаде и Гренландии и сосредоточиться на инвестировании в добычу ресурсов,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:29:00+03:00

2025-03-28T15:29:00+03:00

2025-03-28T15:29:00+03:00

сша

канада

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США во многом зависят от импорта полезных ископаемых, им стоит перестать угрожать Канаде и Гренландии и сосредоточиться на инвестировании в добычу ресурсов, передает агентство Блумберг. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предусматривающий увеличение объема добычи полезных ископаемых в Штатах для снижения зависимости страны от их импорта. Согласно указу, США будут наращивать объемы добычи таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калий, золото и другие. "США по-прежнему на 100% зависят от импорта 15 важнейших полезных ископаемых и более чем на 50% от поставок 29 других... Канада и даже Гренландия обладают более доступным запасом (полезных ископаемых - ред.) и, до угроз... США, казались в полной мере готовыми к сотрудничеству... Запугивание союзников также отвлекает внимание и (забирает - ред.) энергию, которые можно было бы направить на более полезные шаги, которые могли бы предпринять США", - говорится в сообщении агентства. Как утверждает Блумберг, текущие запасы полезных ископаемых Штатов "слишком малы" для удовлетворения оборонных потребностей страны и не смогут восполнить нехватку импортных ресурсов в случае прекращения их поставок. Согласно агентству, США должны увеличить финансирование добычи полезных ископаемых и увеличить запасы на случай "затяжного конфликта". Блумберг также предлагает Штатам сосредоточиться на развитии технологий и сотрудничестве с дружественными странами для обеспечения себя нужными ресурсами. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.

https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html

https://ria.ru/20250328/poshliny-2007931980.html

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994107922.html

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гренландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, канада, гренландия, дональд трамп, в мире