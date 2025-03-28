https://ria.ru/20250328/ssha-2007873168.html

Bloomberg: США рискуют столкнуться с нехваткой туалетной бумаги

Bloomberg: США рискуют столкнуться с нехваткой туалетной бумаги - РИА Новости, 28.03.2025

Bloomberg: США рискуют столкнуться с нехваткой туалетной бумаги

США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:28:00+03:00

2025-03-28T10:28:00+03:00

2025-03-28T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает агентство Блумберг. "Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги", - пишет агентство. Администрация Трампа планирует практически удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%. По данным Блумберг, около 30% объема стандартной американской туалетной бумаги и половина объема бумажных полотенец производятся из особого сорта целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая производится в основном в Канаде. По словам председателя профильной консалтинговой фирмы TTOBMA Брайана Макклея, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их зависимость от этого материала. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003146957.html

https://ria.ru/20250327/tramp-2007615670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп