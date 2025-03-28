https://ria.ru/20250328/srok-2007987472.html

Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя

Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя - РИА Новости, 28.03.2025

Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя

Суд в Ивановской области приговорил местного жителя к семи годам колонии строгого режима за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:49:00+03:00

2025-03-28T16:49:00+03:00

2025-03-28T16:49:00+03:00

происшествия

ивановская область

шуйский район

россия

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РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Ивановской области приговорил местного жителя к семи годам колонии строгого режима за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "39-летний житель Шуйского района осужден за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя… С учётом смягчающих наказание обстоятельств суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщается на странице пресс-службы судов региона в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда. Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина в телефонных разговорах и СМС "требовал у потерпевшего, занимающего высокий духовный пост в религиозной организации", деньги, угрожая распространением заведомо ложных позорящих его сведений. Последний обратился к правоохранителям. Под контролем полиции была организована встреча под предлогом передачи денег, в ходе которой вымогателя задержали. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250327/kaliningrad-2007706921.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, шуйский район, россия