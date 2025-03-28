https://ria.ru/20250328/srok-2007987472.html
Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя
Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя - РИА Новости, 28.03.2025
Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя
Суд в Ивановской области приговорил местного жителя к семи годам колонии строгого режима за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:49:00+03:00
2025-03-28T16:49:00+03:00
2025-03-28T16:49:00+03:00
происшествия
ивановская область
шуйский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Ивановской области приговорил местного жителя к семи годам колонии строгого режима за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "39-летний житель Шуйского района осужден за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя… С учётом смягчающих наказание обстоятельств суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщается на странице пресс-службы судов региона в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда. Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина в телефонных разговорах и СМС "требовал у потерпевшего, занимающего высокий духовный пост в религиозной организации", деньги, угрожая распространением заведомо ложных позорящих его сведений. Последний обратился к правоохранителям. Под контролем полиции была организована встреча под предлогом передачи денег, в ходе которой вымогателя задержали. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250327/kaliningrad-2007706921.html
ивановская область
шуйский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, шуйский район, россия
Происшествия, Ивановская область, Шуйский район, Россия
Жителя Ивановской области осудили за вымогательство у священнослужителя
Житель Ивановской области получил срок за вымогательство у священнослужителя
РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Ивановской области приговорил местного жителя к семи годам колонии строгого режима за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"39-летний житель Шуйского района
осужден за вымогательство 13 миллионов рублей у священнослужителя… С учётом смягчающих наказание обстоятельств суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ
(вымогательство), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщается на странице пресс-службы судов региона в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда.
Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина в телефонных разговорах и СМС "требовал у потерпевшего, занимающего высокий духовный пост в религиозной организации", деньги, угрожая распространением заведомо ложных позорящих его сведений. Последний обратился к правоохранителям. Под контролем полиции была организована встреча под предлогом передачи денег, в ходе которой вымогателя задержали.
Приговор в законную силу не вступил.