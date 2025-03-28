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Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 28.03.2025
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Религия
 
08:17 28.03.2025 (обновлено: 16:20 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/spzh-2007856706.html
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 28.03.2025
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре
В столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:17:00+03:00
2025-03-28T16:20:00+03:00
религия
киев
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале."Срочно! Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. &lt;…&gt; Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой. Молимся за нашу лавру и за братию святой обители", — говорится в сообщении СПЖ.Как отметил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман, перед этим большое количество сотрудников украинской полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника.По его словам, в помещение, ведущее в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, ворвались представитель заповедника с болгаркой и сотрудники киевской полиции.&quot;По имеющейся информации, сотрудники полиции уже проникли в середину закрытого помещения, которое ведет в Ближние пещеры, также прибыл сотрудник заповедника с болгаркой&quot;, — написал адвокат в своем Telegram-канале.Министерство культуры Украины ранее создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и монахи сталкиваются с попытками выселить братию канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Наместника монастыря митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), заявлявшего, что братия будет стоять до конца, власти отправили под домашний арест. В августе 2023-го суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250226/chernovtsy-2001832687.html
https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html
https://ria.ru/20250228/upts-2002289729.html
https://ria.ru/20250226/vsu-2001626536.html
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киев, киево-печерская лавра
Религия, Киев, Киево-Печерская Лавра
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре

СПЖ: полиция начала захват Ближних пещер в Киево-Печерской лавре

© Фото : СПЖ/TelegramПолицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : СПЖ/Telegram
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В столице Украины начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
"Срочно! Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. <…> Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой. Молимся за нашу лавру и за братию святой обители", — говорится в сообщении СПЖ.
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Как отметил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман, перед этим большое количество сотрудников украинской полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника.
По его словам, в помещение, ведущее в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, ворвались представитель заповедника с болгаркой и сотрудники киевской полиции.
«

"По имеющейся информации, сотрудники полиции уже проникли в середину закрытого помещения, которое ведет в Ближние пещеры, также прибыл сотрудник заповедника с болгаркой", — написал адвокат в своем Telegram-канале.

Министерство культуры Украины ранее создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".
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С этого времени прихожане и монахи сталкиваются с попытками выселить братию канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Наместника монастыря митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), заявлявшего, что братия будет стоять до конца, власти отправили под домашний арест. В августе 2023-го суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
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СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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