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Международный экономический форум государств – участников СНГ
Международный экономический форум государств – участников СНГ - РИА Новости, 28.03.2025
Международный экономический форум государств – участников СНГ
Международный экономический форум государств - участников СНГ – ключевое деловое событие стран Содружества, дискуссионная площадка, нацеленная на обсуждение... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:19:00+03:00
2025-03-28T00:19:00+03:00
2025-03-28T00:19:00+03:00
справки
экономика
снг
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Международный экономический форум государств - участников СНГ – ключевое деловое событие стран Содружества, дискуссионная площадка, нацеленная на обсуждение ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и государства с учетом современных тенденций развития мировой и региональной экономики. Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ.Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.Впервые форум прошел в 2009 году. Основной задачей форума является предметное обсуждение мер государственной поддержки бизнеса и науки, развитие торговых связей, реализация научных и инновационных, инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышение вовлеченности науки и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки.Ежегодно Международный экономический форум СНГ посещают более двух тысяч человек.В работе форума принимают участие руководители интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС, Союзного государства, вице-премьеры стран СНГ, представители министерств, ведущих вузов стран СНГ, органов отраслевого сотрудничества, отраслевых объединений, банковских сообществ, а также деловых сообществ государств – участников СНГ.В рамках Форума предусмотрено проведение обширной деловой программы: пленарного заседания и ряда ключевых сессий.В ходе работы мероприятия презентуют свыше 150 докладов, которые затем включают в итоговый сборник материалов форума.В 2025 году Международный экономический форум государств - участников СНГ пройдет 28 марта под девизом "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства. Научно-технологическое и инновационное сотрудничество".В программе форума запланированы следующие сессии: механизмы, инструменты и лучшие практики использования результатов научно-технологической деятельности; наука и образование – потенциал для устойчивого развития экономики большого евразийского партнерства; международная кооперация для развития транспортных коридоров; климатическая повестка – от диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ШОС, ЕАЭС; развитие строительной отрасли в странах СНГ; международный рынок труда, миграционная политика – новые тренды и возможности; доступ инноваций для пациентов: пути взаимодействия стран СНГ, ШОС, БРИКС; регулирования деятельности автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта; векторы развития промышленной кооперации в нефтегазовой отрасли; кадры для "зеленой" экономики – валидация и верификация парниковых газов в государствах большого евразийского партнерства; создание и воплощение технологий – путь от научных исследований до бизнес-реализации; международные кооперационные проекты; год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - духовно-нравственные аспекты воспитания молодежи.В рамках форума также пройдет церемония награждения премией Лидер экономической интеграции СНГ и Лидер бизнеса СНГ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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справки, экономика, снг
Международный экономический форум государств - участников СНГ
– ключевое деловое событие стран Содружества, дискуссионная площадка, нацеленная на обсуждение ключевых вопросов взаимодействия бизнеса и государства с учетом современных тенденций развития мировой и региональной экономики.
Организатор форума – Деловой центр экономического развития СНГ.
Форум проводится при поддержке
Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.
Впервые форум прошел в 2009 году
.
Основной задачей форума является предметное обсуждение мер государственной поддержки бизнеса и науки, развитие торговых связей, реализация научных и инновационных, инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышение вовлеченности науки и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки.
Ежегодно Международный экономический форум СНГ посещают более двух тысяч человек.
В работе форума принимают участие руководители интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС, Союзного государства, вице-премьеры стран СНГ, представители министерств, ведущих вузов стран СНГ, органов отраслевого сотрудничества, отраслевых объединений, банковских сообществ, а также деловых сообществ государств – участников СНГ.
В рамках Форума предусмотрено проведение обширной деловой программы: пленарного заседания и ряда ключевых сессий.
В ходе работы мероприятия презентуют свыше 150 докладов, которые затем включают в итоговый сборник материалов форума.
В 2025 году Международный экономический форум государств - участников СНГ пройдет 28 марта под девизом "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства. Научно-технологическое и инновационное сотрудничество".
В программе форума запланированы следующие сессии: механизмы, инструменты и лучшие практики использования результатов научно-технологической деятельности; наука и образование – потенциал для устойчивого развития экономики большого евразийского партнерства; международная кооперация для развития транспортных коридоров; климатическая повестка – от диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ШОС, ЕАЭС; развитие строительной отрасли в странах СНГ; международный рынок труда, миграционная политика – новые тренды и возможности; доступ инноваций для пациентов: пути взаимодействия стран СНГ, ШОС, БРИКС; регулирования деятельности автомобильного, морского и внутреннего водного транспорта; векторы развития промышленной кооперации в нефтегазовой отрасли; кадры для "зеленой" экономики – валидация и верификация парниковых газов в государствах большого евразийского партнерства; создание и воплощение технологий – путь от научных исследований до бизнес-реализации; международные кооперационные проекты; год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - духовно-нравственные аспекты воспитания молодежи.
В рамках форума также пройдет
церемония награждения премией Лидер экономической интеграции СНГ и Лидер бизнеса СНГ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников