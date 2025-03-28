https://ria.ru/20250328/slyusar-2007849134.html

В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА

В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА - РИА Новости, 28.03.2025

В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА

Средства РЭБ подавили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:51:00+03:00

2025-03-28T05:51:00+03:00

2025-03-28T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

чертковский район

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_974d245184590eebe13510e67fe5f4e7.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средства РЭБ подавили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250328/vsu-2007848460.html

ростовская область

чертковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь