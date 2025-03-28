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В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА
В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА - РИА Новости, 28.03.2025
В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА
Средства РЭБ подавили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:51:00+03:00
2025-03-28T05:51:00+03:00
2025-03-28T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средства РЭБ подавили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
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ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА
Слюсарь: в Чертковском районе Ростовской области средства РЭБ подавили БПЛА