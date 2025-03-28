https://ria.ru/20250328/sledstvie-2007843477.html

Следствие по делу экс-замначальника ГУМЧС Кубани продлили

Следствие по делу экс-замначальника ГУМЧС Кубани продлили - РИА Новости, 28.03.2025

Следствие по делу экс-замначальника ГУМЧС Кубани продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу о покушениях на убийства, фигурантом которого является бывший замначальника краснодарского главка МЧС Сергей... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T04:13:00+03:00

2025-03-28T04:13:00+03:00

2025-03-28T04:13:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

генеральная прокуратура рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о покушениях на убийства, фигурантом которого является бывший замначальника краснодарского главка МЧС Сергей Симоненко, продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен в установленном порядке до 30 месяцев, до 04 мая 2025 года", - сказано в документах. Согласно судебным документам, Симоненко вменяют организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 30, пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункты "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ), организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). О задержании Симоненко сообщалось в начале августа 2024 года, тогда же столичный суд заключил его под стражу. Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца - заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

https://ria.ru/20250315/metro-2005140928.html

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происшествия, россия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)