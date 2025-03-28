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Сийярто рассказал, куда MOL будет инвестировать прибыль
Сийярто рассказал, куда MOL будет инвестировать прибыль - РИА Новости, 28.03.2025
Сийярто рассказал, куда MOL будет инвестировать прибыль
Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует инвестировать прибыль в разведку месторождений нефти и газа в РФ, хочет участвовать в новых проектах, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:15:00+03:00
2025-03-28T06:15:00+03:00
2025-03-28T06:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует инвестировать прибыль в разведку месторождений нефти и газа в РФ, хочет участвовать в новых проектах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Наше энергетическое сотрудничество (с Россией - ред.) было действительно замечательным до сих пор. Но это было в основном связано с тем, чтобы быть потребителем российских энергоносителей за одним лишь исключением, а именно - с деятельностью MOL в рамках BaiTex, где у MOL есть контрольный пакет акций, а у турецкой государственной нефтяной компании TPAO - миноритарные акции. Этот проект приносит прибыль", - сказал Сийярто. "Так что совместное предприятие получает прибыль в России, и они хотели бы реинвестировать ее здесь. Они хотели бы войти в новые проекты здесь, и они ищут возможность инвестировать в геологоразведку здесь, в России", - указал министр. Глава венгерского МИД уточнил, что предприятие MOL заинтересовано в инвестициях в разведку российских месторождений нефти и газа. В ходе визита в Москву Сийярто заявлял, что венгерская нефтегазовая компания MOL успешно действует в России и возможно расширение ее роли на российском рынке.
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экономика, россия, москва, петер сийярто
Экономика, Россия, Москва, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, куда MOL будет инвестировать прибыль
Сийярто: MOL планирует инвестировать прибыль в добычу нефти и газа в России