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Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.03.2025
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04:18 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/siyyarto-2007843623.html
Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.03.2025
Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, заявил Сийярто
Венгрия не сможет поддержать процесс интеграции Украины в ЕС, пока не решится ситуация вокруг нарушения прав закарпатских венгров, заявил министр иностранных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:18:00+03:00
2025-03-28T04:18:00+03:00
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петер сийярто
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Венгрия не сможет поддержать процесс интеграции Украины в ЕС, пока не решится ситуация вокруг нарушения прав закарпатских венгров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Мы очень ясно дали понять, что никакого прогресса в плане интеграции Украины быть не может, пока права венгерской национальной общины в Закарпатье грубо нарушаются... За последние 10 лет мы получили (от Украины - ред.) много красивых слов, много обещаний, но никакой реализации, и совершенно ясно, что пока эта ситуация не будет решена, мы не можем поддерживать никакого прогресса в плане интеграции", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД также отметил, что в Венгрии запускается опрос населения, в ходе которого граждане страны могут высказать свое отношение к вступлению Украины в сообщества. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после внеочередного саммита ЕС 6 марта заявил о скором старте национальной консультации по евроинтеграции Украины. По его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Власти Венгрии не раз подчеркивали, что без единогласного одобрения всех членов ЕС новые страны туда принимать нельзя, поэтому последнее слово о вступлении Украины будет за венграми. Правительство Венгрии с 2010 года 14 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html
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украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
Украина, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не поддержит интеграцию Киева из-за ситуации в Закарпатье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Венгрия не сможет поддержать процесс интеграции Украины в ЕС, пока не решится ситуация вокруг нарушения прав закарпатских венгров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Мы очень ясно дали понять, что никакого прогресса в плане интеграции Украины быть не может, пока права венгерской национальной общины в Закарпатье грубо нарушаются... За последние 10 лет мы получили (от Украины - ред.) много красивых слов, много обещаний, но никакой реализации, и совершенно ясно, что пока эта ситуация не будет решена, мы не можем поддерживать никакого прогресса в плане интеграции", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС
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Глава венгерского МИД также отметил, что в Венгрии запускается опрос населения, в ходе которого граждане страны могут высказать свое отношение к вступлению Украины в сообщества.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после внеочередного саммита ЕС 6 марта заявил о скором старте национальной консультации по евроинтеграции Украины. По его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Власти Венгрии не раз подчеркивали, что без единогласного одобрения всех членов ЕС новые страны туда принимать нельзя, поэтому последнее слово о вступлении Украины будет за венграми.
Правительство Венгрии с 2010 года 14 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем, в национальной консультации принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.
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