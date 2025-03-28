https://ria.ru/20250328/sdelka-2007848978.html

СМИ: на Украине назвали предложенную США сделку грабежом

СМИ: на Украине назвали предложенную США сделку грабежом - РИА Новости, 28.03.2025

СМИ: на Украине назвали предложенную США сделку грабежом

Украинские чиновники резко раскритиковали изменившиеся условия минеральной сделки с США, она вряд ли будет подписана в ближайшее время, сообщает Financial... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:49:00+03:00

2025-03-28T05:49:00+03:00

2025-03-28T06:03:00+03:00

сша

украина

дональд трамп

киев

скотт бессент

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинские чиновники резко раскритиковали изменившиеся условия минеральной сделки с США, она вряд ли будет подписана в ближайшее время, сообщает Financial Times."Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что это предложение может подорвать суверенитет их страны, направить прибыль за границу и углубить ее зависимость от Вашингтона", — говорится в публикации.По данным издания, новый проект соглашения отражает резкую эскалацию усилий Трампа по захвату контроля над прибыльными отраслями экономики Украины и ее ресурсами.При этом одни чиновники в Киеве называют эту сделку несправедливой, а другие сравнивают ее с грабежом.По мнению украинских функционеров, несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента, соглашение вряд ли подпишут на следующей неделе,.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.Позже агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Украиной по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами Киева. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще 4 процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.Глава министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.

https://ria.ru/20250327/ssha-2007811082.html

https://ria.ru/20250327/mineraly-2007652160.html

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004579711.html

сша

украина

киев

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сша, украина, дональд трамп, киев, скотт бессент