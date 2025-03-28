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В работе соцсети X произошел масштабный сбой
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 28.03.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:06:00+03:00
2025-03-28T22:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой начался в районе 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже почти 42 тысячи. Также о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран.Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и вебсайта соцсети, а также на проблемы соединения с сервером.X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004355318.html
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технологии, в мире, сша, великобритания, канада, илон маск
Технологии, В мире, США, Великобритания, Канада, Илон Маск
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Downdetector: пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети