Рейтинг@Mail.ru
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 28.03.2025 (обновлено: 22:11 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/sboy-2008054036.html
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 28.03.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:06:00+03:00
2025-03-28T22:11:00+03:00
технологии
в мире
сша
великобритания
канада
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004357520_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_259d4ec5100de6c969640c60af49d213.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой начался в районе 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже почти 42 тысячи. Также о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран.Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и вебсайта соцсети, а также на проблемы соединения с сервером.X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004355318.html
https://ria.ru/20250311/kiberataka-2004215826.html
сша
великобритания
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004357520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82df5724d50ff4f4f3228239252ab823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, в мире, сша, великобритания, канада, илон маск
Технологии, В мире, США, Великобритания, Канада, Илон Маск
В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Downdetector: пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети

© Getty Images / SOPA Images/Mateusz SlodkowskiЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / SOPA Images/Mateusz Slodkowski
Логотип социальной сети X. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 21.30 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - уже почти 42 тысячи. Также о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран.
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Украина отрицает причастность к кибератаке на соцсеть X, пишет Newsweek
11 марта, 16:08
Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и вебсайта соцсети, а также на проблемы соединения с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Кибератака - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Пропалестинские хакеры взяли ответственность за кибератаку на соцсеть X
11 марта, 05:11
 
ТехнологииВ миреСШАВеликобританияКанадаИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала