Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе после возгорания
© Дептранс. Оперативно/TelegramСтанция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе после возгорания. 28 марта 2025
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе после возгорания. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Станция "Савеловская" метро Москвы открыта и работает, посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. В дептрансе сообщали, что станция "Савеловская" БКЛ была временно закрыта, поезда следовали без остановки
"Станция "Савёловская" открыта и работает. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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