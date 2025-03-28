https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007920532.html

Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе

Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе - РИА Новости, 28.03.2025

Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе

Станция "Савеловская" метро Москвы открыта и работает, посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:15:00+03:00

2025-03-28T13:15:00+03:00

2025-03-28T13:17:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Станция "Савеловская" метро Москвы открыта и работает, посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. В дептрансе сообщали, что станция "Савеловская" БКЛ была временно закрыта, поезда следовали без остановки "Станция "Савёловская" открыта и работает. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва