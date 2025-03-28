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Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе - РИА Новости, 28.03.2025
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13:15 28.03.2025 (обновлено: 13:17 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007920532.html
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе - РИА Новости, 28.03.2025
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе
Станция "Савеловская" метро Москвы открыта и работает, посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Станция "Савеловская" метро Москвы открыта и работает, посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. В дептрансе сообщали, что станция "Савеловская" БКЛ была временно закрыта, поезда следовали без остановки "Станция "Савёловская" открыта и работает. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе

Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе после возгорания

© Дептранс. Оперативно/TelegramСтанция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе после возгорания. 28 марта 2025
Станция БКЛ Савеловская вернулась к штатной работе после возгорания. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Дептранс. Оперативно/Telegram
Станция БКЛ "Савеловская" вернулась к штатной работе после возгорания. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Станция "Савеловская" метро Москвы открыта и работает, посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что сильное задымление возникло на станции "Савеловская" после возгорания вагона, все пассажиры были эвакуированы. В дептрансе сообщали, что станция "Савеловская" БКЛ была временно закрыта, поезда следовали без остановки
"Станция "Савёловская" открыта и работает. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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