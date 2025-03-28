https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007912729.html

Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист

Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист - РИА Новости, 28.03.2025

Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист

Возникшее возгорание под вагоном поезда на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы ликвидировал машинист состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:45:00+03:00

2025-03-28T12:45:00+03:00

2025-03-28T12:48:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возникшее возгорание под вагоном поезда на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы ликвидировал машинист состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы"Возгорание в вагоне ликвидировано машинистом поезда", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение поездов в обе стороны останавливалось.

https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва