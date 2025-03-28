https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007912729.html
Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист
Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист - РИА Новости, 28.03.2025
Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист
Возникшее возгорание под вагоном поезда на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы ликвидировал машинист состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:45:00+03:00
2025-03-28T12:45:00+03:00
2025-03-28T12:48:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007909924_0:479:689:867_1920x0_80_0_0_5689f4d9aab08bdc40d95435d7ea0656.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возникшее возгорание под вагоном поезда на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы ликвидировал машинист состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы"Возгорание в вагоне ликвидировано машинистом поезда", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение поездов в обе стороны останавливалось.
https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007909924_0:472:689:989_1920x0_80_0_0_c7ea942168f4ca421a0cec25171c5296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Возгорание на станции БКЛ "Савеловская" ликвидировал машинист
Возгорание под вагоном поезда на станции "Савеловская" БКЛ ликвидировал машинист