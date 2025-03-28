https://ria.ru/20250328/sapery-2007838685.html

Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область - РИА Новости, 28.03.2025

Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область

Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:47:00+03:00

2025-03-28T02:47:00+03:00

2025-03-28T02:47:00+03:00

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курская область

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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов "Потап". "Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области - ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ - ред.)", - заявил он. В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он. "На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется - ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР - ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно - навредить", - заявил командир саперов.

https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

здоровье - общество, курская область, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф