https://ria.ru/20250328/sapery-2007838685.html
Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область
Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область - РИА Новости, 28.03.2025
Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область
Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:47:00+03:00
2025-03-28T02:47:00+03:00
2025-03-28T02:47:00+03:00
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов "Потап". "Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области - ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ - ред.)", - заявил он. В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он. "На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется - ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР - ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно - навредить", - заявил командир саперов.
https://ria.ru/20250315/sapery-2005170560.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, курская область, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Здоровье - Общество, Курская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область
Сапер Потап: минирование Курской области ВСУ носило изощренный характер